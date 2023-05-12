Банки блокируют счета — что известно о законе №3048-IX

Банковская расчетная карта. Фото: Unplush

В Украине в мае 2023 года вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.

О том, как действовать в случае ареста счетов, рассказали правозащитники в Telegram-канале "Ты же юрист".

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В Украине во время военного положения были установлены вышеуказанные ограничения, что фактически остановило арест банковских счетов должников за коммунальные услуги, тех, кто не платил штрафы за нарушение Правил дорожного движения, а также алиментов.

В то время как абсолютное большинство дел в судах касалось именно коммунальной задолженности украинцев. Так, в 2022 году насчитывалось 52 тыс. судебных дел по взысканию, были заблокированы и другие решения.

Однако на днях украинцам, имеющим долги, серьезно усложнили жизнь. Так, после практически годового моратория власти вернули разрешение банкам блокировать счета клиентов из-за задолженности по требованию исполнительных органов.

Новый закон №3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения" предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн.).

Так, согласно новым правилам, могут:

арестовывать счет, несмотря на объем долга;

после ареста можно разблокировать сумму в 13,4 тыс. грн, обратившись к исполнителю.

Что делать в случае блокировки

По словам специалистов, в случае блокировки есть два варианта развития дальнейших событий. В частности, можно признать задолженность по кредиту, погасить и уведомить госисполнителя. После этого доступ к банковскому счету возобновят. В случае же, если гражданин считает, что санкции были незаконны, то нужно предоставить исполнителю, наложившему арест, заявление об ознакомлении со всей информацией исполнительного производства.

"После этого сможете узнать, по какой причине на ваш счет наложили арест. Для того, чтобы в будущем снять наложенный арест, вам нужно будет "избавиться" от первопричин (например, отменить незаконный штраф полиции). Но каждый случай очень индивидуален — поэтому без услуг адвоката здесь не обойтись", — объясняют юристы.

Где могут граждане узнать о долгах

Каждый украинец может проверить информацию об имеющемся долге в Едином реестре должников. Для этого на портале нужно ввести:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Там же можно получить сведения об органе исполнительной службы, средствах связи и конкретной фамилии государственного исполнителя, у которого находится документ по долгу.

Также указанную информацию можно проверить в мобильном приложении госуслуг "Дія". Для этого там нужно найти раздел "Исполнительные производства".

Напомним, украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным производствам.

Ранее сообщалось, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.