Monobank арештує сотні тисяч рахунків клієнтів

Мобільний застосунок фінустанови Monobank Фото: monobank.ua

Клієнтів української фінустанови Мonobank попередили про повернення можливості арештів рахунків через зміни у законодавстві. Рішення торкнеться близько 436 тис. громадян.

Про це розповів повідомив співзасновник Мonobank Олег Гороховський у Telegram.

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Арешти рахунків клієнтів Мonobank

За словами банкіра, в Україні запрацював закон №3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

До цього діяла урядова постанова, яка знімала арешти виконавчої служби на грошову суму менше 100 тис. грн під час воєнного стану. Новий закон фактично анулює норми, запроваджені урядом.

Так, новий закон передбачає, що клієнти, які мають які-небудь арешти можуть користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (зараз це 13,4 тис. грн). Однак за умови, що виконавець провадження надасть фінустанові постанову на зняття арешту на суму двох мінімальних зарплат за одним із рахунків. Клієнтам потрібно самостійно звернутися до виконавця для запуску цього процесу.

"Оскільки закон набрав чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це торкнеться 436 тисяч наших клієнтів. Дуже шкода, але ми нічого не можемо із цим зробити. Усі банки його виконуватимуть", — пояснив співзасновник Мonobank.

Більше про проблеми з банками

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.

Також ми писали, що ПриватБанк продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.

Ще клієнти ПриватБанку скаржились, що банк блокує банківські рахунки. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.