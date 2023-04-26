Банки прогнозируют рост спроса на кредиты и ипотеки — когда ожидают всплеска

Украинское финучреждение "Ощадбанк" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.

Таковы результаты ежеквартального опроса, проводимого специалистами Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечается, число респондентов, ожидающих роста объемов кредитования бизнеса, возобновилось до довоенного уровня. Оживление на рынке прогнозируется уже со второго квартала текущего года.

"Во II квартале банки ожидают роста спроса на все виды кредитов для бизнеса. Больше всего — по займам малому и среднему бизнесу, краткосрочные и гривневые кредиты", — говорится в опросе Нацбанка.

Также ожидается рост спроса на розничные кредиты. Больше всего — на ипотеку, которая растет второй квартал подряд из-за улучшения потребительских настроений.

"Ухудшение качества корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев банки не ожидают, однако для домохозяйств качество ухудшится", — отмечают в Центробанке.

Банки собираются продолжить ужесточение стандартов корпоративного кредитования во втором квартале, в основном для крупных предприятий и долгосрочных кредитов. Кредитные стандарты для малого бизнеса планируют несколько ослабить.

Следует заметить, что впервые за более чем год смягчились стандарты потребительских кредитов населению благодаря улучшению ожиданий экономической активности и роста платежеспособности заемщиков. В то же время стандарты ипотеки смягчились из-за активизации конкуренции банков. Опрошенные представители банков заявили, что в следующем квартале планируют смягчать кредитные стандарты потребительских кредитов, в то время как для ипотеки усиливать.

Напомним, ранее в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

Также мы писали, что в марте 2023 года средние процентные ставки по новым займам банков для населения в национальной валюте выросли. По сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,4 п.п. до 36,4% годовых.