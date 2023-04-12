Банки підвищили ставки — скільки зараз коштують кредити

Українська фінустанова "Ощадбанк" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У березні 2023 року середні відсоткові ставки за новими позиками банків для населення в національній валюті зросли. Порівняно з попереднім місяцем підвищилися на 0,4 п.п., до 36,4% річних.

Про це свідчать оновлені дані Національного банку України (НБУ).

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Які зараз ставки за кредитами

Проте, згідно з даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1% до 2,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у березні впали з 20,5% до 20,2% річних, тоді як за валютними — зросли з 5,5% до 6,2%.

Кредитний портфель банків у березні скоротився на 1,3%, до 973 млрд грн, зокрема, населенню скоротилося на 0,2%, до 205 млрд грн, підприємствам — на 1,5%, до 755 млрд грн.

Депозитні ставки

Державна фінустанова "ПриватБанк" підвищила ставки на вклади на пів року, дев'ять місяців та рік, додавши до прибутковості по 3,5%. Тобто депозити на 12 місяців приноситимуть 12,5% річних, вклади на пів року та дев'ять місяців — 11,5%.

Український банк Мonobank також підвищив депозитні ставки за всіма депозитними програмами, але дещо менше — на 1–2,5%. Так, ставка за депозитами у гривні без права дострокового погашення підвищилась до 15,5% (на 1,5%), а за депозитами у гривні із правом розірвання договору — до 14,5% (+2,5%).

Що ще варто знати

У Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

Також ми писали, що в Україні на початок 1 березня 2023 року суттєво зросла сума вкладів громадян, зокрема, фізосіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів. Загальний обсяг сягнув 1,05 трлн гривень.

Нагадаємо, в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.