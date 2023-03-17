Банки вийшли на рекордні прибутки та резерви із початку війни

Банки накопичили у резервах 119 млрд грн

У 2022 році банківський сектор демонстрував зростання прибутковості та накопичив у резервах 119 млрд грн. Сума у 35 разів перевищує довоєнний показник 2021-го, коли було 3,4 млрд грн.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

Результати банківської діяльності

Зокрема, у січні цього року тільки 10% банків отримали збитки. Решта фінустанов заробила максимальну суму за всі місяці війни — 14,7 млрд грн, або більш ніж удвічі більше, ніж у січні минулого року (7,1 млрд грн).

Фактично всі банки із 67, які працювали в січні, завершили місяць з позитивним балансом. Тільки сім фінустанов отримали збитки на 300 млн грн.

Які прибутки отримали банки

"Левова частка" прибутку припадає на топ-10 банків. У січні вони отримали 90% всього прибутку — 13 млрд грн. Лідирує ПриватБанк з 6,3 млрд грн, що майже вчетверо більше, ніж було рік тому (1,7 млрд грн).

Також всі чотири державні банки показали прибуток на початку року — 9,4 млрд грн, або 64% загального прибутку в банківській системі у січні.

З-поміж банків з іноземним капіталом із прибутком 700 млн грн лідером став Райффайзен Банк, який піднявся на 3 місце у загальному списку. Загалом фінустанови з іноземним капіталом отримали 3,4 млрд грн прибутку (23%).

Один банк із іноземним капіталом — "Форвард" — отримав у січні збиток у 280 млн грн. Це близько 90% усіх збитків українських банків за січень. У лютому його визнали банкрутом.

Із 47 банків із приватним капіталом 87% отримали загальний прибуток у розмірі 1,9 млрд грн. Інші банки отримали 43 млн грн збитків. Найбільш успішним виявився ПУМБ. 2022 рік завершив зі збитком 400 млн грн, але в січні 2023-го вийшов на 500 млн грн прибутку. Фінустанова повернулася до топ-10 з 61 позиції і стала лідером серед банків із приватним капіталом.

Що ще варто знати

У Сполучених Штатах черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Нагадаємо, упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.