Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Банки вийшли на рекордні прибутки та резерви із початку війни, — Оpendatabot arrow

Банки вийшли на рекордні прибутки та резерви із початку війни, — Оpendatabot

17 березня 2023 12:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки вийшли на рекордні прибутки та резерви із початку війни
Банки накопичили у резервах 119 млрд грн
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2022 році банківський сектор демонстрував зростання прибутковості та накопичив у резервах 119 млрд грн. Сума у 35 разів перевищує довоєнний показник 2021-го, коли було 3,4 млрд грн.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

Читайте також:

Результати банківської діяльності

Зокрема, у січні цього року тільки 10% банків отримали збитки. Решта фінустанов заробила максимальну суму за всі місяці війни — 14,7 млрд грн, або більш ніж удвічі більше, ніж у січні минулого року (7,1 млрд грн).

Фактично всі банки із 67, які працювали в січні, завершили місяць з позитивним балансом. Тільки сім фінустанов отримали збитки на 300 млн грн.

Які прибутки отримали банки

"Левова частка" прибутку припадає на топ-10 банків. У січні вони отримали 90% всього прибутку — 13 млрд грн. Лідирує ПриватБанк з 6,3 млрд грн, що майже вчетверо більше, ніж було рік тому (1,7 млрд грн).

Також всі чотири державні банки показали прибуток на початку року — 9,4 млрд грн, або 64% загального прибутку в банківській системі у січні.

З-поміж банків з іноземним капіталом із прибутком 700 млн грн лідером став Райффайзен Банк, який піднявся на 3 місце у загальному списку. Загалом фінустанови з іноземним капіталом отримали 3,4 млрд грн прибутку (23%).

банки

Один банк із іноземним капіталом — "Форвард" — отримав у січні збиток у 280 млн грн. Це близько 90% усіх збитків українських банків за січень. У лютому його визнали банкрутом.

Із 47 банків із приватним капіталом 87% отримали загальний прибуток у розмірі 1,9 млрд грн. Інші банки отримали 43 млн грн збитків. Найбільш успішним виявився ПУМБ. 2022 рік завершив зі збитком 400 млн грн, але в січні 2023-го вийшов на 500 млн грн прибутку. Фінустанова повернулася до топ-10 з 61 позиції і стала лідером серед банків із приватним капіталом.

Що ще варто знати

У Сполучених Штатах черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Нагадаємо, упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

13:05 Ворог не припиняє обстрілювати Куп’янщину

13:03 ​​​​​​​У трьох регіонах можливі обмеження електропостачання, — Укренерго

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

12:44 У рф планують нагородити льотчиків, які збили безпілотник США

12:44 Кількість інспекцій в рамках "Зернової ініціативи" досягла свого піка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:41 Тайсон Ф'юрі вибрав тренера для підготовки до бою проти Усика

12:36 Дорофєєва через хворобу перенесла концерт у Луцьку та повідомила про свій стан здоров'я

12:36У Києві змінять комендантську годину

Новина з фото

12:34 Російські літаки обстріляли Авдіївку: деталі

12:30 Є країни, які підтримують затяжну війну в Україні, — Данілов

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:54 На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Новина з відео

08:36 Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести

Новина з відео

08:32 "Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті

Новина з відео

07:43 Окупанти при відступі мінують гаджети, — Центр нацспротиву

Новина з відео

06:50 Йовічевич розповів про причини ганебного розгрому від "Феєнорда"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Актуальне по темі

None 17 Березень 13:03

​​​​​​​У трьох регіонах можливі обмеження електропостачання, — Укренерго

None 17 Березень 12:59

Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

None 17 Березень 12:41

У рф планують нагородити льотчиків, які збили безпілотник США

None 17 Березень 12:44

Кількість інспекцій в рамках "Зернової ініціативи" досягла свого піка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB