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Банки вышли на рекордные доходы и резервы с начала войны, — Оpendatabot

17 марта 2023 12:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки вышли на рекордные доходы и резервы с начала войны
Банки накопили в резервах 119 млрд грн
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2022 году банковский сектор демонстрировал рост доходности и накопил в резервах 119 млрд грн. Сумма в 35 раз превышает довоенный показатель 2021 года, когда было 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

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Результаты банковской деятельности

В частности, в январе этого года только 10% банков получили убытки. Остальные финучреждения заработали максимальную сумму за все месяцы войны — 14,7 млрд грн, или более чем вдвое больше, чем в январе прошлого года (7,1 млрд грн).

Фактически все банки из 67, работавшие в январе, завершили месяц с положительным балансом. Только семь финучреждений получили убытки на 300 млн грн.

Какие прибыли получили банки

"Львиная доля" прибыли приходится на топ-10 банков. В январе они получили 90% всего дохода — 13 млрд грн. Лидирует Приватбанк с 6,3 млрд грн, что почти в четыре раза больше, чем было год назад (1,7 млрд грн).

Также все четыре государственных банка показали прибыль в начале года — 9,4 млрд грн, или 64% общей прибыли в банковской системе в январе.

Среди банков с иностранным капиталом с прибылью 700 млн грн лидером стал Райффайзен Банк, поднявшийся на 3 место в общем списке. В общей сложности финучреждения с иностранным капиталом получили 3,4 млрд грн прибыли (23%).

банки

Один банк с иностранным капиталом — "Форвард" — получил в январе убыток в 280 млн грн. Это около 90% всех убытков украинских банков за январь. В феврале он стал банкротом.

Из 47 банков с частным капиталом 87% получили общую прибыль в размере 1,9 млрд грн. Остальные банки получили 43 млн грн убытков. Наиболее успешным оказался ПУМБ. 2022 год завершил с убытком 400 млн грн, но в январе 2023-го вышел на 500 млн грн прибыли. Финучреждение вернулось в топ-10 с 61 позиции и стало лидером среди банков с частным капиталом.

Что еще стоит знать

В Соединенных Штатах очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.

Напомним, в течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.

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