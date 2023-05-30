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Курс долара: в яких банках вигідніше купувати валюту

30 травня 2023 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара — у яких банках вигідніше купувати валюту 30 травня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Курс долара у вівторок, 30 травня, на українському готівковому ринку дещо змінився. У порівнянні з попереднім днем ця валюта втратила кілька копійок у купівлі.

Про це повідомляє портал Minfin.

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Так, курс американської валюти у покупці знизився на сім копійок, а в продажу залишився без змін. Європейська валюта втратила 10 копійок у купівлі, а також у продажу.

Котирування долара сьогодні виглядають так: 37,15−37,55 гривні. Водночас євро купують за 40,10 гривні, а реалізують за 40,70.

В обмінних пунктах долар у купівлі подорожчав на дві копійки, а в продажу — на п'ять. Євро у покупці коштує дешевше на одну копійку, а в продажу — на сім копійок.

Міжбанк стартував вже традиційно з 36,56−36,93 гривні за долар. Торги європейської валюти відбуваються на рівні 39,08−39,47 гривні.

Курс долара у провідних банках 30 травня

курс валют

Джерело: Kurs

Нагадаємо, у червні 2023 року на українському готівковому ринку ситуація буде подібною до тієї, що спостерігалась у травні. Проте існують ризики, які можуть змінити курс долара першого місяця літа.

Також ми писали, що в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.

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