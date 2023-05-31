Курс доллара – сколько стоит доллар 31 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 31 мая, в Украине наличная гривна прибавила несколько копеек в стоимости по отношению к доллару. Некоторые банки снизили валютный курс.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют 31 мая

Средний курс американской валюты в украинских банках в покупке составляет 37,06 грн, что незначительно меньше по сравнению с предыдущим днем (-0,018 грн). В продаже — 37,59 (-0.014 грн). Для сравнения неделю назад в среднем американскую валюту покупали за 37,40, а продавали за 37,48 грн.

Государственный Ощадбанк предлагает доллар в покупке за 36,80 гривны, в продаже — за 37,80, что на пять копеек меньше соответственно по сравнению с предыдущим днем.

Sense bank установил курс в покупке 37,10, в продаже — 37,55 гривны. Это на 10 и 5 копеек меньше, чем было в предыдущий день.

Райффайзен Банк установил курс в покупке 37,10, в продаже — 37,55 гривны.

Укргазбанк покупает американскую валюту за 36,90 грн. Курс составляет 37,45 гривны в продаже.

ПриватБанк установил курс доллара в покупке на уровне 36,90. В продаже — 37,40 гривны.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,24 (-8 коп.) и 39,64 грн (-10 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, что в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.