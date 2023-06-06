Курс валют — сколько стоит доллар в банках 6 июня

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 6 июня, на наличном рынке доллар в среднем стоит 37,20 гривны. Украинские банки продолжают снижать курс американской валюты.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара 6 июня в банках

Так, государственный Ощадбанк покупает американскую валюту во вторник за 36,57 грн (-0,03), продает за 37,57 грн (-0,03).

"Идея Банк" покупает валюту по 36,80(-0,10), продает по 37,50(-0,05) гривны.

Кредобанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,86 (-0,10), в покупке — 37,29 гривны (-0,09).

В государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,73 гривны, в продаже — 37,23 гривны.

Райффайзен Банк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,80 (-0,10), в покупке — 37,20 гривны (-0,15).

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,05 (+23 коп.) и 39,44 грн (+22 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты был почти на 26 млн долларов больше предыдущей недели.

Также мы писали, что в Украине небольшие финучреждения начали повышать депозитные ставки из-за гривневого дефицита и по требованию Национального банка увеличить объемы резервирования. В частности, на государственные банки сейчас приходится 60% вкладов украинцев.