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Депозиты в Украине: банки активизировались в повышении ставок

2 июня 2023 08:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Депозиты в Украине — банки активизировались в повышении ставок
Отделение финучреждения Ощадбанк. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине небольшие финучреждения начали повышать депозитные ставки из-за гривневого дефицита и по требованию Национального банка увеличить объемы резервирования. В частности, на государственные банки сейчас приходится 60% вкладов украинцев.

Об этом сообщает профильное издание Мinfin, ссылаясь на данные НБУ.

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По информации Нацбанка, на срок один-шесть месяцев приходится примерно половина новых вкладов в гривне. Значительно ниже стали ставки на депозитах сроком три месяца.

В целом, клиентские деньги формируют около 90% фондирования финучреждений, сократилась доля дорогостоящего рефинансирования в структуре обязательств — показатель упал вдвое (до уровня 2020 года), до 0,9%.

Предложения банков с наиболее выгодными депозитами:

  • в банке Глобус — 21% на девять месяцев и 18% на годовые;
  • в Укрстройинвестбанке — 20,5% на шесть месяцев и 20% на 12 месяцев;
  • в Радабанке — 20,5% на три и шесть месяцев;
  • в Юнекс — 20% на три месяца;
  • в Коминвесте — 13,5% на 12 месяцев;
  • в Кристаллбанке — 14,5 на три и шесть месяцев и 15,5% на годовые.

На решение финучреждений увеличивать ставки влияют такие меры Нацбанка как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними регулятор будет продолжать как минимум до апреля следующего года.

На днях также некоторые крупные банки объявили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки Нацбанка как своеобразный месседж для рынка. В этой связи пересматривают решение о повышении ставок по депозитам.

Вклады украинцев на фоне войны

В Украине существенно выросла сумма депозитов бизнеса и граждан. По состоянию на май 2023 года объем составил 1,97 трлн гривен.

Общий объем средств на депозитах увеличился на 33% против прошлогоднего показателя в мае 2022 года. Примечательно, что сумма почти вполовину больше довоенного периода, то есть в 2021 году.

В частности, объем депозитов компаний и предприятий составил 1,03 трлн грн. Это на 44% больше, чем в прошлом, и в 1,6 раза больше, чем в мае 2021-го.

Сумма депозитов корпоративного сектора в иностранной валюте выросла на 10% к апрелю 2021 года. Бизнес держит больше средств в нацвалюте, доля гривневых вкладов — 67%.

Вырос объем депозитов украинских граждан. В начале мая общая сумма вкладов в банках составила 942 млрд грн, что на 36% больше, чем в мае 2021-го.

депозиты

Источник: Opendatabot

По мнению экспертов, во втором квартале года наибольшей популярностью будут пользоваться депозиты в гривне на срок от шести до 12 месяцев, где самые высокие ставки. В то же время, ставки могут снизиться с началом третьего квартала года, если Нацбанк прибегнет к снижению учетной ставки.

Напомним, в НБУ рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Также мы писали, что НБУ смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

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