Депозиты в Украине: банки активизировались в повышении ставок
В Украине небольшие финучреждения начали повышать депозитные ставки из-за гривневого дефицита и по требованию Национального банка увеличить объемы резервирования. В частности, на государственные банки сейчас приходится 60% вкладов украинцев.
Об этом сообщает профильное издание Мinfin, ссылаясь на данные НБУ.
Повышение доходности
По информации Нацбанка, на срок один-шесть месяцев приходится примерно половина новых вкладов в гривне. Значительно ниже стали ставки на депозитах сроком три месяца.
В целом, клиентские деньги формируют около 90% фондирования финучреждений, сократилась доля дорогостоящего рефинансирования в структуре обязательств — показатель упал вдвое (до уровня 2020 года), до 0,9%.
Предложения банков с наиболее выгодными депозитами:
- в банке Глобус — 21% на девять месяцев и 18% на годовые;
- в Укрстройинвестбанке — 20,5% на шесть месяцев и 20% на 12 месяцев;
- в Радабанке — 20,5% на три и шесть месяцев;
- в Юнекс — 20% на три месяца;
- в Коминвесте — 13,5% на 12 месяцев;
- в Кристаллбанке — 14,5 на три и шесть месяцев и 15,5% на годовые.
На решение финучреждений увеличивать ставки влияют такие меры Нацбанка как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними регулятор будет продолжать как минимум до апреля следующего года.
На днях также некоторые крупные банки объявили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки Нацбанка как своеобразный месседж для рынка. В этой связи пересматривают решение о повышении ставок по депозитам.
Вклады украинцев на фоне войны
В Украине существенно выросла сумма депозитов бизнеса и граждан. По состоянию на май 2023 года объем составил 1,97 трлн гривен.
Общий объем средств на депозитах увеличился на 33% против прошлогоднего показателя в мае 2022 года. Примечательно, что сумма почти вполовину больше довоенного периода, то есть в 2021 году.
В частности, объем депозитов компаний и предприятий составил 1,03 трлн грн. Это на 44% больше, чем в прошлом, и в 1,6 раза больше, чем в мае 2021-го.
Сумма депозитов корпоративного сектора в иностранной валюте выросла на 10% к апрелю 2021 года. Бизнес держит больше средств в нацвалюте, доля гривневых вкладов — 67%.
Вырос объем депозитов украинских граждан. В начале мая общая сумма вкладов в банках составила 942 млрд грн, что на 36% больше, чем в мае 2021-го.
Источник: Opendatabot
По мнению экспертов, во втором квартале года наибольшей популярностью будут пользоваться депозиты в гривне на срок от шести до 12 месяцев, где самые высокие ставки. В то же время, ставки могут снизиться с началом третьего квартала года, если Нацбанк прибегнет к снижению учетной ставки.
Напомним, в НБУ рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.
Также мы писали, что НБУ смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.