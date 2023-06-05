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Нацбанк посилив підтримку гривні: деталі

5 червня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк посилив підтримку гривні минулого тижня
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти був на майже 26 млн доларів більший проти попереднього тижня.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Скільки Нацбанк продав валюти

За даними НБУ, останнього тижня (29 травня — 2  червня) регулятор продав на міжбанку 468 млн доларів, а придбав 12 млн доларів.

Сукупно з початку року Нацбанк продав 10,74 млрд доларів і придбав 131 млн доларів.

Тижнем раніше Нацбанк реалізував 442,36 млн доларів, а купив 10,15 млн доларів.

Підтримка гривні під час війни

Минулого року на тлі війни НБУ почав продавати по майже 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після того, як у липні курс долара було підвищено на 25%, до 36,6 грн, ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти впали до  500 млн доларів.

Нацбанк продає валюту з резервів, зокрема, для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу. З початку року регулятор відмовився від "друку гривні".

Нагадаємо, 5 червня на готівковому ринку продовжує дешевшати долар. У середньому американська валюта коштує 37,15 гривні, що на 14 копійок дешевше проти останнього робочого дня минулого тижня.

Також ми писали, що в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

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