Ціни на бензин — як банкопад у США вплинув на ринок пального

Банкопад у США сильно вплинув на ринок пального: що буде далі
Банкопад у Сполучених Штатах спричинив падіння світових цін на нафту та пальне. За умови збереження цього тренду ціни на пальне в Україні також продовжать знижуватися.
Так описують ситуацію на ринку пального українські аналітики.
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Що відбувається на ринку пального
Так, зниження світових цін на нафту відбулося через закриття американських банків Silicon Valley Bank і Signature Bank. Ці новини похитнули котирування на нафтопродукти у Європі у бік зменшення. Своєю чергою, це призвело до падіння цін на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ не тільки за кордоном, а й в Україні.
За словами аналітика профільного видання "НафтаРинок" Олександра Сіренка, минулого тижня сировинні ринки співзвучно відреагували на новини в американському фінансовому секторі.
"Дизельне паливо торгувалося за 747 доларів за тонну. Таких низьких цін давно не було. Відповідно літр дизельного пального на кордоні можна було придбати за 30 гривень, а літр бензину за ціною, нижчою за 25 гривень. Це вже з вартістю акцизу", — розповів експерт.
Під цим тиском продовжують падати ціни на українських оптових ринках. При цьому пальне в Україні може ще більше подешевшати за збереження низхідного тренду цін на світових ринках.
"Динаміка на оптовому ринку позначилася і на АЗС - кілька операторів знизили свої ціни на 1 грн/л по дизпаливу та на 20-50 копійок за літр по бензину. Динаміка падіння цін на роздрібному ринку була не настільки великою як на оптовому", — зауважив він.
Мережі АЗС ще утримують свою високу маржу, однак і тут ціни мають потенціал до зниження надалі.
"Цього тижня (20-26 березня) ціни продовжать падати. Я думаю, вони просядуть ще на 1-2 гривні. Однак все залежатиме від рішучості мереж АЗС у конкурентній боротьбі", — наголосив Олександр Сіренко.
Як знизилась ціна на нафту
Минулого тижня нафта марки Brent обвалилася на 11,9%, а WTI — на 13%. Це вважається найбільшим тижневим зниженням з серпня 2022 року для європейської нафти і з червня — для американської. Марка Brent на лондонській біржі ICE Futures коштує $73,08 за барель, нафта WTI — $66,9.
Негативні тенденції на нафтовому ринку продиктовані побоюваннями, що кризова ситуація у банківському секторі Сполучених Штатів загрожує рецесією в американській економіці.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.
Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.