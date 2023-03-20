Ціни на нафту — чорне золото продовжує дешевшати

Вартість "чорного золота" знову знижується після падіння минулого тижня

У понеділок, 20 березня, світові ціни на нафту продовжують бити рекорди. Вартість "чорного золота" знову знижується після падіння минулого тижня, що стало найзначнішим із літа 2022 року.

Про це інформує MarketWatch.

Скільки коштує нафта

Як зазначається, котирування ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на травень становлять 72,29 долара за барель, що на 0,68 долара (на 0,9%) нижче за вартість на час закриття останньої сесії. Тоді контракти впали у ціні на 1,73 долара (на 2,3%) — до 72,97 долара за барель, що стало найнижчим рівнем із 20 грудня минулого року.

Вартість ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на онлайн-торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилась на 0,6 долара (на 0,9%) — до 66,14 долара за барель. На попередній сесії ціна зменшилась на 1,61 долара (на 2,4%), до 66,74 долара за барель, що є мінімумом із 3 грудня 2022 року.

Повідомляється, що лише п'ять днів нафта марки Brent обвалилася на 11,9%, а WTI — на 13%. Це вважається найбільшим тижневим зниженням з серпня 2022 року для європейської нафти і з червня — для американської.

Негативні тенденції на нафтовому ринку продиктовані побоюваннями, що кризова ситуація у банківському секторі Сполучених Штатів загрожує рецесією в американській економіці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Також у Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

За словами експертів, на українському паливному ринку ціни на бензин та дизель у березні 2023 року суттєво не зміняться. Причинами є відсутність чинників, здатних дестабілізувати ситуацію.