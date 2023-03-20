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Світові ціни на нафту надалі б'ють рекорди: скільки коштує зараз

20 березня 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту — чорне золото продовжує дешевшати
Вартість "чорного золота" знову знижується після падіння минулого тижня
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 20 березня, світові ціни на нафту продовжують бити рекорди. Вартість "чорного золота" знову знижується після падіння минулого тижня, що стало найзначнішим із літа 2022 року.

Про це інформує MarketWatch.

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Як зазначається, котирування ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на травень становлять 72,29 долара за барель, що на 0,68 долара (на 0,9%) нижче за вартість на час закриття останньої сесії. Тоді контракти впали у ціні на 1,73 долара (на 2,3%) — до 72,97 долара за барель, що стало найнижчим рівнем із 20 грудня минулого року.

Вартість ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на онлайн-торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилась на 0,6 долара (на 0,9%) — до 66,14 долара за барель. На попередній сесії ціна зменшилась на 1,61 долара (на 2,4%), до 66,74 долара за барель, що є мінімумом із 3 грудня 2022 року.

Повідомляється, що лише п'ять днів нафта марки Brent обвалилася на 11,9%, а WTI — на 13%. Це вважається найбільшим тижневим зниженням з серпня 2022 року для європейської нафти і з червня — для американської.

Негативні тенденції на нафтовому ринку продиктовані побоюваннями, що кризова ситуація у банківському секторі Сполучених Штатів загрожує рецесією в американській економіці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Також у Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

За словами експертів, на українському паливному ринку ціни на бензин та дизель у березні 2023 року суттєво не зміняться. Причинами є відсутність чинників, здатних дестабілізувати ситуацію.

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