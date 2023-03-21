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Банкопад в США сильно повлиял на рынок топлива: что будет дальше

21 марта 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин – как банкопад в США повлиял на рынок горючего
Цены на топливо могут в дальнейшем снизиться
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Банкопад в Соединенных Штатах привел к падению мировых цен на нефть и топливо. При условии сохранения этого тренда цены на горючее в Украине также продолжат снижаться.

Так описывают ситуацию на рынке топлива украинские аналитики.

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Что происходит на рынке горючего

Так, снижение мировых цен на нефть произошло из-за закрытия американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Эти новости пошатнули котировки на нефтепродукты в Европе в сторону уменьшения. В свою очередь это привело к падению цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ не только за рубежом, но и в Украине.

По словам аналитика профильного издания "НафтаРинок" Александра Сиренко, на прошлой неделе сырьевые рынки созвучно отреагировали на новости в американском финансовом секторе.

"Дизельное топливо торговалось за 747 долларов за тонну. Таких низких цен давно не было. Соответственно, литр дизельного горючего на границе можно было приобрести за 30 гривен, а литр бензина по цене ниже 25 гривен. Это уже со стоимостью акциза", — рассказал эксперт.

Под этим давлением по-прежнему падают цены на украинских оптовых рынках. При этом горючее в Украине может еще больше подешеветь при сохранении нисходящего тренда цен на мировых рынках.

"Динамика на оптовом рынке отразилась и на АЗС — несколько операторов снизили свои цены на 1 грн/л по дизтопливу и на 20-50 копеек за литр по бензину. Динамика падения цен на розничном рынке была не столь велика как на оптовом", — заметил он.

Сети АЗС еще удерживают свою высокую маржу, однако и здесь цены имеют потенциал к снижению в дальнейшем.

"На этой неделе (20-26 марта) цены продолжат падать. Я думаю, они просядут еще на 1-2 гривны. Однако все будет зависеть от решительности сетей АЗС в конкурентной борьбе", — подчеркнул Александр Сиренко.

Как снизилась цена на нефть

На прошлой неделе нефть марки Brent рухнула на 11,9%, а WTI на 13%. Это считается самым большим недельным снижением с августа 2022 года для европейской нефти и с июня — для американской. Марка Brent на лондонской бирже ICE Futures стоит $73,08 за баррель, нефть WTI — $66,9.

Отрицательные тенденции на нефтяном рынке продиктованы опасениями, что кризисная ситуация в банковском секторе Соединенных Штатов грозит рецессией в американской экономике.

Что еще стоит знать

Напомним, в США дежурному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.

После крушения одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

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