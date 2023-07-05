Бензин додав у вартості 2,5 грн/л — які зараз ціни на АЗС

Автомобільна заправна станція. Фото: Unplush

Вартість дизельного пального та бензинів на тлі підвищення ПДВ із 7% до 20% суттєво зросла. Йдеться про гуртові ціни на пальне, які підвищилися за перші кілька днів липня.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95".

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Яка зараз ситуація на ринку

Як зазначають аналітики, гуртові партії дизпалива пропонуються на 2,75 грн/л дорожче. Автомобільні партії бензину А-95 — на 2,5 грн/л більше.

Дизель у гурті коштує у середньому 40,25 грн/л, ціновий діапазон становить 38-42 грн/л, що на 2,5-3 грн/л більше проти останньої п’ятниці червня.

Бензин у середньому по країні пропонують за 43 грн/л, а діапазон такий: від 39 до 46,5 грн/л. Якщо порівнювати з останнім днем червня, то це більше на 3-4,5 грн/л відповідно.

Середні ціни на АЗС 5 липня

Усі види пального подорожчали за добу, за даними порталу Auto.ria:

А-95+ — на 40 коп., до 49,98 грн/л (на 30 червня коштував 47,19 грн/л);

А-95 зріс у вартості на 56 коп. — 47,40 грн/л (44,85 грн/л на кінець червня);

дизпаливо додало 57 коп. — 46,01 грн/л, (43,40 грн/л на 30 червня);

автогаз подорожчав на 12 коп. — 22,93 грн/л (21,93 грн/л на кінець червня).

Нагадаємо, раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що з 1 липня в Україні повернули довоєнні ставки податку на пальне. Оновлені акцизи на пальне тепер такі: акциз для бензинів — 213,5 євро за 1 тис. л.; для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. літрів; для автогазу — 52 євро за 1 тис. л.