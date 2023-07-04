Ціни на бензин знову різко зростуть — експерти назвали дату

Автомобільна заправна станція. Фото: Unplush

В Україні на паливному ринку на тлі нових податків зросли ціни на 1-5 грн/л. Проте експерти попереджають про черговий, більший потужний виток подорожчання.

Про це розповіли фахівці Консалтингової групи А-95.

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Як зазначають фахівці, після підвищення податків з 1 липня вартість пального змінилась так:

бензин подорожчав на 3-5 грн/л;

дизельне паливо — до 3 грн/л;

скраплений газ — до 1 грн/л.

Проте експерти очікують більш суттєвого подорожчання:

бензину — на 11,2 грн/л;

дизпалива — на 7,7 грн/л;

автомобільного газу — на 2,6 грн/л.

Фахівці пояснюють, що як правило, нафтотрейдери постачають та оновлюють товар кожні десять днів, тому і подорожчання буде подекадним. До рівня прогнозованих сум вартість пального підскочить приблизно за два місяці. Зараз деяке стримування дорожнечі відбувається завдяки зменшенню світових цін на нафту, які падають вже четвертий квартал поспіль (на 0,5%-1,2%).

Активізація "чорного ринку" пального

Експерти переконані, що підхід із підвищенням податків без закриття дірок" у законодавстві, котрі дозволяють існувати "чорному" й "сірому" ринкам нафтопродуктів, не вирішить питання додаткового наповнення бюджету. Адже навіть за менших податків та акцизів за час війни "чорний" ринок нафтопродуктів почував себе відмінно та зростав.

Джерело: Mind

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Нагадаємо, що митники розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми писали, що фермери закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива у період збирання врожаю.