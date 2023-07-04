Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні різко зростуть ціни пальне та активізується "чорний ринок": експерти назвали дату arrow

В Україні різко зростуть ціни пальне та активізується "чорний ринок": експерти назвали дату

4 липня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин знову різко зростуть — експерти назвали дату
Автомобільна заправна станція. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на паливному ринку на тлі нових податків зросли ціни на 1-5 грн/л. Проте експерти попереджають про черговий, більший потужний виток подорожчання.

Про це розповіли фахівці Консалтингової групи А-95.

Читайте також:

Чергова хвиля подорожчання на АЗС

Як зазначають фахівці, після підвищення податків з 1 липня вартість пального змінилась так:

  • бензин подорожчав на 3-5 грн/л;
  • дизельне паливо — до 3 грн/л;
  • скраплений газ — до 1 грн/л.

Проте експерти очікують більш суттєвого подорожчання:

  • бензину — на 11,2 грн/л;
  • дизпалива — на 7,7 грн/л;
  • автомобільного газу — на 2,6 грн/л.

Фахівці пояснюють, що як правило, нафтотрейдери постачають та оновлюють товар кожні десять днів, тому і подорожчання буде подекадним. До рівня прогнозованих сум вартість пального підскочить приблизно за два місяці. Зараз деяке стримування дорожнечі відбувається завдяки зменшенню світових цін на нафту, які падають вже четвертий квартал поспіль (на 0,5%-1,2%).

Активізація "чорного ринку" пального

Експерти переконані, що підхід із підвищенням податків без закриття дірок" у законодавстві, котрі дозволяють існувати "чорному" й "сірому" ринкам нафтопродуктів, не вирішить питання додаткового наповнення бюджету. Адже навіть за менших податків та акцизів за час війни "чорний" ринок нафтопродуктів почував себе відмінно та зростав.

бензин
Джерело: Mind

Більше про пальне

Нагадаємо, що митники розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми писали, що фермери закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива у період збирання врожаю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз