Бензин прибавил в стоимости 2,5 грн/л — какие сейчас цены на АЗС

Автомобильная заправочная станция. Фото: Unplush

Стоимость дизельного топлива и бензинов на фоне повышения НДС с 7% до 20% существенно выросла. Речь идет об оптовых ценах на топливо, которые повысились за первые несколько дней июля.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95".

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Как отмечают аналитики, оптовые партии дизтоплива предлагаются на 2,75 грн/л дороже. Автомобильные партии бензина А-95 — на 2,5 грн/л больше.

Дизель в опте стоит в среднем 40,25 грн/л, ценовой диапазон составляет 38-42 грн/л, что на 2,5-3 грн/л больше по сравнению с последней пятницей июня.

Бензин в среднем по стране предлагают за 43 грн/л, а диапазон такой: от 39 до 46,5 грн/л. Если сравнивать с последним днем июня, это больше на 3-4,5 грн/л соответственно.

Средние цены на АЗС 5 июля

Все виды топлива подорожали за сутки, по данным портала Auto.ria:

А-95+ — на 40 коп., до 49,98 грн/л (на 30 июня стоил 47,19 грн/л);

А-95 вырос в цене на 56 коп. — 47,40 грн/л (44,85 грн/л на конец июня);

дизтопливо прибавило 57 коп. — 46,01 грн/л, (43,40 грн/л на 30 июня);

автогаз подорожал на 12 коп. — 22,93 грн/л (21,93 грн/л на конец июня).

Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что на Украине на топливном рынке в июле стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что с 1 июля в Украину вернули довоенные ставки налога на горючее. Обновленные акцизы на топливо теперь таковы: акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.; для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. литров; для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.