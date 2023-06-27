Бензин та дизель можуть подорожчати: що буде з цінами в липні
Експерти попереджають про можливе подорожчання пального з 1 липня 2023 року через повернення акцизів та податку на додану вартість. Очікується, що бензин та дизельне паливо підвищаться у вартості одразу на кілька гривень.
Новий прогноз озвучив економіст, координатор експертних груп "Економічної експертної платформи" Олег Гетьман під час ефіру телемарафону "Єдині новини".
Як зміняться ціни на АЗС
За словами експерта, у березні минулого року на тлі війни акцизи на бензин та дизельне паливо в Україні зменшили до ставки 100 євро за одну тисячу літрів, ПДВ — із 20% до 7%. Такі кроки зупинили паніку та наповнили ринок. Проте через пів року, восени 2022 року, народні депутати внесли зміни у законодавство. Згідно з ними, передбачається повернення 1 липня 2023 року ПДВ у 20% та довоєнних ставок акцизів.
Зокрема, рівень акцизу на автогаз збережеться, акциз на дизпаливо становитиме 140 євро, на бензини — 214 євро.
Це неминуче спровокує подорожчання, однак це "не стане апокаліпсисом". Очікується, що автогаз додасть у вартості три гривні, дизпаливо — п'ять-сім, а бензини — від семи до дев'яти гривень за літр.
"Це буде не одномоментно, швидше за все, а поступово, адже різні заправки мають різні запаси", — наголосив Олег Гетьман.
На думку експерта, у зв'язку з подорожчанням пального суттєвого зростання цін на інші товари не очікується. Це матиме вплив на власників транспорту.
Скільки зараз коштує пальне
За даними порталу Аuto.ria, 27 червня в мережах автомобільних заправних станцій ситуація з цінами на пальне така:
- у середньому ціна на А-92 — 42,01 грн/л (+0,01);
- А-95+ коштує 47,04 грн/л;
- А-95 можна придбати за 44,54 грн/л (+0,03 коп.);
- дизпаливо коштує 42,93 грн (+0,02 коп.);
- автогаз встановлено на рівні 21,83 грн (+0,03 коп.).
Більше про ціни
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.
Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року громадянам прийдуть оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.