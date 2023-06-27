Бензин та дизель можуть подорожчати — що буде з цінами в липні

Автомобільна заправна станція. Фото: google.com

Експерти попереджають про можливе подорожчання пального з 1 липня 2023 року через повернення акцизів та податку на додану вартість. Очікується, що бензин та дизельне паливо підвищаться у вартості одразу на кілька гривень.

Новий прогноз озвучив економіст, координатор експертних груп "Економічної експертної платформи" Олег Гетьман під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Як зміняться ціни на АЗС

За словами експерта, у березні минулого року на тлі війни акцизи на бензин та дизельне паливо в Україні зменшили до ставки 100 євро за одну тисячу літрів, ПДВ — із 20% до 7%. Такі кроки зупинили паніку та наповнили ринок. Проте через пів року, восени 2022 року, народні депутати внесли зміни у законодавство. Згідно з ними, передбачається повернення 1 липня 2023 року ПДВ у 20% та довоєнних ставок акцизів.

Зокрема, рівень акцизу на автогаз збережеться, акциз на дизпаливо становитиме 140 євро, на бензини — 214 євро.

Це неминуче спровокує подорожчання, однак це "не стане апокаліпсисом". Очікується, що автогаз додасть у вартості три гривні, дизпаливо — п'ять-сім, а бензини — від семи до дев'яти гривень за літр.

"Це буде не одномоментно, швидше за все, а поступово, адже різні заправки мають різні запаси", — наголосив Олег Гетьман.

На думку експерта, у зв'язку з подорожчанням пального суттєвого зростання цін на інші товари не очікується. Це матиме вплив на власників транспорту.

Скільки зараз коштує пальне

За даними порталу Аuto.ria, 27 червня в мережах автомобільних заправних станцій ситуація з цінами на пальне така:

у середньому ціна на А-92 — 42,01 грн/л (+0,01);

А-95+ коштує 47,04 грн/л;

А-95 можна придбати за 44,54 грн/л (+0,03 коп.);

дизпаливо коштує 42,93 грн (+0,02 коп.);

автогаз встановлено на рівні 21,83 грн (+0,03 коп.).

Більше про ціни

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року громадянам прийдуть оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.