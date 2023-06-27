Бензин и дизель могут подорожать: что будет с ценами в июле
Эксперты предупреждают о возможном подорожании горючего с 1 июля 2023 года из-за возврата акцизов и налога на добавленную стоимость. Ожидается, что бензин и дизельное топливо повысятся в цене сразу на несколько гривен.
Новый прогноз озвучил экономист, координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетьман во время эфира телемарафона "Єдині новини".
Как изменятся цены на АЗС
По словам эксперта, в марте прошлого года на фоне войны акцизы на бензин и дизельное топливо в Украине снизили до ставки 100 евро за тысячу литров, НДС — с 20% до 7%. Такие шаги остановили панику и заполнили рынок. Однако через полгода, осенью 2022 года, народные депутаты внесли изменения в законодательство. Согласно им, предполагается возврат 1 июля 2023 года НДС в 20% и довоенных ставок акцизов.
В частности, уровень акциза на автогаз сохранится, акциз на дизтопливо будет составлять 140 евро, бензины — 214 евро.
Это неизбежно спровоцирует подорожание, но "не станет апокалипсисом". Ожидается, что автогаз прибавит в стоимости три гривны, дизтопливо — пять-семь, а бензины — от семи до девяти гривен за литр.
"Это будет не одномоментно, скорее всего, а постепенно, ведь разные заправки имеют разные запасы", — подчеркнул Олег Гетьман.
По мнению эксперта, в связи с удорожанием горючего существенного роста цен на другие товары не ожидается. Это повлияет на владельцев транспорта.
Сколько сейчас стоит горючее
По данным портала Аuto.ria, 27 июня в сетях автомобильных заправочных станций ситуация с ценами на топливо такова:
- в среднем цена на А-92 — 42,01 грн/л (+0,01);
- А-95+ стоит 47,04 грн/л;
- А-95 можно приобрести за 44,54 грн/л (+0,03 коп.);
- дизтопливо стоит 42,93 грн (+0,02 коп.);
- автогаз установлен на уровне 21,83 грн (+0,03 коп.).
Больше о ценах
Напомним, по прогнозу НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.
Также мы писали, что в Украину с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.