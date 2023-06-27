Бензин и дизель могут подорожать — что будет с ценами в июле

Автомобильная заправочная станция. Фото: google.com

Эксперты предупреждают о возможном подорожании горючего с 1 июля 2023 года из-за возврата акцизов и налога на добавленную стоимость. Ожидается, что бензин и дизельное топливо повысятся в цене сразу на несколько гривен.

Новый прогноз озвучил экономист, координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетьман во время эфира телемарафона "Єдині новини".

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По словам эксперта, в марте прошлого года на фоне войны акцизы на бензин и дизельное топливо в Украине снизили до ставки 100 евро за тысячу литров, НДС — с 20% до 7%. Такие шаги остановили панику и заполнили рынок. Однако через полгода, осенью 2022 года, народные депутаты внесли изменения в законодательство. Согласно им, предполагается возврат 1 июля 2023 года НДС в 20% и довоенных ставок акцизов.

В частности, уровень акциза на автогаз сохранится, акциз на дизтопливо будет составлять 140 евро, бензины — 214 евро.

Это неизбежно спровоцирует подорожание, но "не станет апокалипсисом". Ожидается, что автогаз прибавит в стоимости три гривны, дизтопливо — пять-семь, а бензины — от семи до девяти гривен за литр.

"Это будет не одномоментно, скорее всего, а постепенно, ведь разные заправки имеют разные запасы", — подчеркнул Олег Гетьман.

По мнению эксперта, в связи с удорожанием горючего существенного роста цен на другие товары не ожидается. Это повлияет на владельцев транспорта.

Сколько сейчас стоит горючее

По данным портала Аuto.ria, 27 июня в сетях автомобильных заправочных станций ситуация с ценами на топливо такова:

в среднем цена на А-92 — 42,01 грн/л (+0,01);

А-95+ стоит 47,04 грн/л;

А-95 можно приобрести за 44,54 грн/л (+0,03 коп.);

дизтопливо стоит 42,93 грн (+0,02 коп.);

автогаз установлен на уровне 21,83 грн (+0,03 коп.).

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Напомним, по прогнозу НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что в Украину с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.