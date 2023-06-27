Оновлені тарифи з 1 липня — як зміняться суми в платіжках

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні з 1 липня 2023 року громадянам прийдуть оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.

Про те, як зміниться вартість комунальних послуг в липні, розповідають Новини.LIVE.

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Тарифи на електрику

Ціну на електроенергію для населення підвищили з 1 червня до 2,64 грн/кВт*год. Обіцяють не змінювати до кінця поточного року. Водночас, уникнути удару підвищення можна уникнути завдяки двозонного та тризонного тарифів. Для цього потрібно встановити спеціальні лічильники.

Так, двотарифні лічильники працюють як "день — ніч", тобто в денний час електрика дорожча, а в нічний — дешевша. Тритарифні дають можливість платити менші суми не в пікові години споживання, проте більші — у пікові.

Тарифи на газ

Тарифи на "блакитне паливо" НАК "Нафтогаз України" затвердив на цілий рік (до 1 травня 2024 року) на рівні 7,96 грн за куб. метр. Послугами компанії користуються 98% споживачів.

Вартість газу інших постачальників така: від 7,7 до 9,99 грн за куб. метр. Найвигіднішу ціну пропонує столична компанія "ЕРУ Людям", а найвищу газопостачальна компанія у Києві "СвітлоГазу".

Тарифи на холодну воду

З 1 липня поточного року у низці великих міст може подорожчати водопостачання та водовідведення. Підвищення тарифу кілька разів відтерміновували, зокрема з 1 січня та з 1 березня. Зараз в Асоціації "Укрводоканалекологія" закликають владу з 1 липня 2023 року підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на щонайменше 33%.

При цьому тарифи на водопостачання можуть значно відрізнятися після підвищення залежно від водоканалу: від 10% до 40%.

Очікується, що у столиці тариф підвищиться з 30,38 до 40,46 гривні (разом з ПДВ), в Одесі — з 35,15 до 44,86 гривні за куб. м. з ПДВ, у Вінниці — з 25,62 до 47,75 гривні за куб. м. (разом з ПДВ), у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 гривні за куб. м. (разом з ПДВ). Водночас, тарифи у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях пропонують не чіпати.

В Асоціації пояснюють, що комунальні підприємства виступають за негайне підвищення тарифів на холодну воду через поглиблення збитковості водопровідної галузі на тлі війни. Лише у 2022 році збитки сягнули 4,5 млрд грн, а цьогоріч — майже 3,5 млрд грн. Єдиним джерелом фінансування діяльності водоканалів є розрахунок за споживання послуги.

Востаннє тариф для водоканалів переглядали ще до війни — наприкінці 2021 року.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року можливий черговий виток підвищення цін. Можуть подорожчати продукти, бензин та дизельне паливо.

Нагадаємо, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.