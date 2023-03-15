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Мартовская индексация: ПФУ обнародовал суммы, полученные украинцами

15 марта 2023 06:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Индексация в Украине — ПФУ обнародовал суммы, которые получили украинцы
Средний размер повышения составляет около 580 грн.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях индексации пенсий с 1 марта 2023 года для более 10 млн пенсионеров. Средний размер повышения составляет около 580 грн.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

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Индексацию провели на 19,7%, повысили отдельным категориям граждан минимальные пенсии и пенсионные выплаты. Диапазон повышения составил 100–1,5 тыс. грн.

Как сообщили в ПФУ, в общей сложности пересчитали выплаты для 10,5 млн пенсионеров, средний размер повышения достигает 579,1 грн, а средняя пенсия по состоянию на 1 марта составила 5219 грн.

На коэффициент 1,197 проиндексировали пенсии, назначенные в соответствии с законами:

  • об общеобязательном государственном пенсионном страховании (солидарная система) — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн.;
  • о статусе и социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;
  • о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы (пенсии военнослужащим) — 0,5 млн пенсионеров, средний — 1073,56 грн.
  • для 0,9 млн пенсий, назначенных по закону о государственном пенсионном страховании в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022-го, не повысившихся с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.

Как выросли минимальные пенсии:

  • 1,7 млн пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих от 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин — до 3,12 тыс. грн, средний размер повышения — 385 грн;
  • 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военные и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС) — на коэффициент увеличения 1,197.

Повысились минимальные пенсионные выплаты следующих категорий:

  • 0,5 млн пенсионеров от 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3,12 тыс. грн;
  • 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3 тыс. грн;
  • 2,1 млн пенсионеров до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лица с инвалидностью I группы — до 2,76 тыс. грн;
  • 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2,52 тыс. грн.

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

Также мы писали, что депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты – около 96 тысяч гривен.

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