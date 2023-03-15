Индексация в Украине — ПФУ обнародовал суммы, которые получили украинцы

Мартовская индексация: ПФУ обнародовал суммы, полученные украинцами
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях индексации пенсий с 1 марта 2023 года для более 10 млн пенсионеров. Средний размер повышения составляет около 580 грн.
Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда.
-
Гвардиола раскрыл секрет успеха Холанда в Лиге чемпионов
-
Украинцев призывали отчитаться о доходах: кого касается
-
В россии поэтов будут судить за антивоенные стихи: детали
-
В Белом доме объяснили, зачем затопили дрон после инцидента с российским самолетом
-
ВСУ истребляют оккупантов тысячами: Генштаб обнародовал новую статистику потерь
-
Госдеп обсудил с послом россии атаку самолета России на американский дрон
-
Украинским волонтерам приходится собирать тела россиян, чтобы обменивать их на погибших бойцов ВСУ
-
Украина не примет Чемпионат мира-2030 по футболу: причины
-
В Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона
-
Саудовская Аравия отказалась продавать нефть тем странам, которые введут против нее санкции
Кому и как повысили выплаты
Индексацию провели на 19,7%, повысили отдельным категориям граждан минимальные пенсии и пенсионные выплаты. Диапазон повышения составил 100–1,5 тыс. грн.
Как сообщили в ПФУ, в общей сложности пересчитали выплаты для 10,5 млн пенсионеров, средний размер повышения достигает 579,1 грн, а средняя пенсия по состоянию на 1 марта составила 5219 грн.
На коэффициент 1,197 проиндексировали пенсии, назначенные в соответствии с законами:
- об общеобязательном государственном пенсионном страховании (солидарная система) — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн.;
- о статусе и социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;
- о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы (пенсии военнослужащим) — 0,5 млн пенсионеров, средний — 1073,56 грн.
- для 0,9 млн пенсий, назначенных по закону о государственном пенсионном страховании в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022-го, не повысившихся с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.
Как выросли минимальные пенсии:
- 1,7 млн пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих от 30 лет страхового стажа для женщин и 35 для мужчин — до 3,12 тыс. грн, средний размер повышения — 385 грн;
- 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военные и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС) — на коэффициент увеличения 1,197.
Повысились минимальные пенсионные выплаты следующих категорий:
- 0,5 млн пенсионеров от 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3,12 тыс. грн;
- 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3 тыс. грн;
- 2,1 млн пенсионеров до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лица с инвалидностью I группы — до 2,76 тыс. грн;
- 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2,52 тыс. грн.
Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.
Также мы писали, что депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты – около 96 тысяч гривен.