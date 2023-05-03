Зарплати народних депутатів — які зараз оклади та премії

Народні депутати у сесійній залі. Фото: пресслужба ВРУ

В Апараті Верховної Ради України (ВРУ) оприлюднили посадові оклади народних депутатів, які нараховують їм щомісяця. Відомо, що зараз премії політикам не передбачені.

Про це свідчить інформація, надана Апаратом ВРУ на запит видання "Апостроф".

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Як зазначили у парламенті, згідно з додатком до Постанови ВРУ "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" від 7 грудня 2017 року № 2240-VIII посадові оклади народних депутатів передбачені в таких прожиткових мінімумах:

голові Верховної Ради України — 12,0;

першому заступнику голови парламенту — 11,5;

заступникові голови Верховної Ради — 11,0;

голові комітету ВРУ, голові Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації, голові депутатської фракції (депутатської групи) у парламенті — 10,5;

першому заступнику, заступнику голови парламентському комітету, першому заступнику, заступнику голови Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації, секретареві комітету парламенту, секретареві Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації, першому заступнику, заступникові голови депутатської фракції (депутатської групи) у парламенті, голові підкомітету комітету ВРУ — 10,3;

членові комітету парламенту, народному депутату, який тимчасово не входить до складу комітету ВРУ, — 10,02.

З огляду на те, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня цього року становить 2,68 тис. грн, у народного депутата Руслана Стефанчука посадовий оклад сягає 32,2 тис. грн.

У заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка — 30,86 тис. грн. У заступниці голови ВРУ Олени Кондратюк — 29,52 тис. грн. В очільників Комітетів та фракцій — 28,18 тис. грн.

Посадові оклади у народних депутатів — 26,84 тис. грн. Тобто йдеться про чисту ставку, без доплат та різних надбавок, які зазвичай перевищують посадовий оклад. Як йдеться у відповіді Апарату ВРУ, зокрема, нарахування премій нардепам не передбачене.

Джерело: "Апостроф"

Цього разу в Апараті ВРУ не уточнили, а раніше повідомили, що майже всі народні депутати у січні поточного року отримали 100% надбавку до заробітної плати за "інтенсивність праці". Тоді теж оприлюднили зарплати народних депутатів Верховної Ради. Лідирував за сумою отриманої виплати у січні — голова парламенту Руслан Стефанчук. Йому нарахували 78,9 тис. грн за місяць.

Більше про зарплати

Нагадаємо, 10 квітня парламент підтримав повернення скасованих у лютому виплат у розмірі 30 тисяч гривень для всіх військових, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак, за словами голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт №8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат.

Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. За словами голови НБУ, рішення Верховної ради повернути доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади. У МВФ кажуть, що таке рішення може призвести до зростання дефіциту українського бюджету-2023.