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Без премий: какие зарплаты начисляют депутатам Верховной Рады ежемесячно

3 мая 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты народных депутатов — какие сейчас оклады и премии
Народные депутаты в сессионном зале. Фото: прессслужба ВРУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Аппарате Верховной Рады Украины (ВРУ) обнародовали должностные оклады народных депутатов, которые начисляют им ежемесячно. Известно, что сейчас премии политикам не предусмотрены.

Об этом свидетельствует информация, предоставленная Аппаратом ВРУ по запросу издания "Апостроф".

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Как отметили в парламенте, согласно приложению к Постановлению ВРУ "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" от 7 декабря 2017 г. № 2240-VIII должностные оклады народных депутатов предусмотрены в следующих прожиточных минимумах:

  • главе Верховной Рады Украины — 12,0;
  • первому заместителю главы парламента — 11,5;
  • заместителю главы Верховной Рады — 11,0;
  • главе комитета ВРУ, главе Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации, главе депутатской фракции (депутатской группы) в парламенте — 10,5;
  • первому заместителю, заместителю главы парламентского комитета, первому заместителю, заместителю главы Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации, секретарю комитета парламента, секретарю Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации, первому заместителю, заместителю главы депутатской фракции (депутатской группы) в парламенте, главе подкомитета комитета ВРУ — 10,3;
  • члену комитета парламента, народному депутату, временно не входящему в состав комитета ВРУ, — 10,02.

Учитывая, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 января этого года составляет 2,68 тыс. грн, у народного депутата Руслана Стефанчука должностной оклад достигает 32,2 тыс. грн.

У заместителя главы Верховной Рады Александра Корниенко — 30,86 тыс. грн. У заместительницы главы ВРУ Елены Кондратюк — 29,52 тыс. грн. У руководителей Комитетов и фракций — 28,18 тыс. грн.

Должностные оклады у народных депутатов — 26,84 тыс. грн. То есть речь идет о чистой ставке, без доплат и различных надбавок, обычно превышающих должностной оклад. Как говорится в ответе Аппарата ВРУ, в частности, начисление премий нардепам не предусмотрено.

документ

документ

Источник: "Апостроф"

На этот раз в Аппарате ВРУ не уточнили, а ранее сообщили, что почти все народные депутаты в январе текущего года получили 100% надбавку к заработной плате за "интенсивность труда". Тогда тоже обнародовали зарплаты народных депутатов Верховной Рады. Лидировал по сумме полученной выплаты в январе — глава парламента Руслан Стефанчук. Ему начислили 78,9 тыс. грн в месяц.

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Напомним, 10 апреля парламент поддержал возврат отмененных в феврале выплат в размере 30 тысяч гривен для всех военных, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако, по словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее упраздненных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей. В МВФ говорят, что такое решение может привести к росту дефицита украинского бюджета-2023.

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