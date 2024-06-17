Вакансии для украинцев в Польше — работа на базе отдыха помощником повара без опыта работы

Бесплатное жилье, обеды и зарплата 1500 евро — вакансии на курорте в Польше
На базу отдыха на побережье Балтийского моря в Польше срочно требуются работники кухни, всего три человека. Опыт работы, знание польского языка — не обязательны. Питание и проживание — за счет работодателя. Заработная плата — 6 000-6 500 злотых (до 65 тыс. грн) в месяц.
Данную вакансию опубликовали в четверг, 13 июня, на сайте поиска работы Razem work.
Сезонная работа на морском курорте в Польше
База отдыха находится в курортном поселке Погожелица. В пансионате 28 номеров.
Круг обязанностей работника кухни: подготовка продуктов для приготовления — мытье, чистка и нарезка овощей, мяса, рыбы и других продуктов. А также — помощь повару в приготовлении блюд в соответствии с рецептами.
Работодатель отмечает, что работа на базе отдыха сезонная — летом и в сентябре.
Работа для украинцев за границей
Напомним, украинок приглашают на сезонную работу уборщицами в гостиницу в Греции, опыт и знание языка не нужны. Заработать можно до 1 300 евро в месяц. А в Словакии есть вакансии на пищевом производстве HYZA . Нужны люди, которые будут упаковывать и отгружать продукцию. Зарплата до 1 300 евро ежемесячно.
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