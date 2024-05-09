Право на ділянку землі у 2024 році — які розміри та як оформити

Трактор у полі. Фото: agropolit.com

В Україні кожен громадянин має право на безплатну ділянку землі. Під час повномасштабної війни процедура призупинена, однак дозволяється обрати ділянку для подальшого оформлення у майбутньому.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

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Право кожного українця на земельну ділянку

Українське законодавство гарантує кожному громадянину право отримати земельну ділянку відповідно до визначених Земельним кодексом розмірів для різноманітних потреб. Така передача ділянок здійснюється виключно один раз для кожного виду використання. Її дозволяється обрати у будь-якому регіоні країни, незалежно від місця реєстрації, пояснюють у Мін'юсті.

Тому навіть у воєнний час громадяни мають можливість вибору земельної ділянки для оформлення прав власності у майбутньому. Для цього необхідно подати запити на публічну інформацію у відповідні органи.

Після завершення війни процес отримання земельної ділянки у власність поновлять.

Скільки гектарів землі гарантує держава

Відповідно до статті Земельного кодексу, громадяни можуть отримати в безоплатну приватизацію земельні ділянки державної/комунальної власності. Передбачені такі максимальні розміри:

2 га — на особисте селянського господарства;

0,12 га — на садівництво;

0,25 га — у селах, 0,15 гектара в селищах та 0,10 гектара в містах — на будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд;

0,10 га — на індивідуальне дачне будівництво;

0,01 га — на будівництво індивідуальних гаражів.

Оформлення ділянки після воєнного стану

Після скасування воєнного стану оформлення ділянки відбудеться за таким алгоритмом:

Пошук земельної ділянки — знайти вільну земельну ділянку серед інших на Публічній кадастровій карті.

Подання клопотання — надіслати до відповідного органу клопотання про передачу ділянки у власність, зазначивши цільове призначення та розмір.

Розгляд клопотання — протягом місяця відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування повинен розглянути клопотання і надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою чи відмовити (у такому випадку треба подати запит про публічну інформацію про ділянку).

Розробка проєкту землеустрою — треба звернутися до землевпорядників з проханням виготовлення проєкту землеустрою.

Затвердження проєкту — протягом двох тижнів відповідний орган має затвердити та надати ділянку у власність.

Реєстрація ділянки — ділянку необхідно реєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть не платити один із податків, а також мають право на безкоштовні послуги у 2024 році. Для цього потрібно підпадати під певні вимоги.

Також ми писали, що в Україні частині підприємців скасували необхідність сплати податків за землю та нерухомість. Таку підтримку отримали підприємці Харкова.