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Українські пенсіонери можуть не платити один із податків — пояснення ДПС

8 травня 2024 11:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки в Україні — яку пільгу мають пенсіонери у 2024 році
Жінка літнього віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські пенсіонери можуть не платити один із податків, а також мають право на безкоштовні послуги у 2024 році. Для цього потрібно підпадати під певні вимоги.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Державної податкової служби.

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Право на несплату податків для пенсіонерів

За українським законодавством, літні громадяни, які отримують пенсійні виплати за віком, мають право не сплачувати земельний податок. Проте виключно за умови, що ділянка землі відповідає певним лімітам.

У 2024 році йдеться про такі ліміти:

  • земельна ділянка до 0,01 гектара — під будівництво індивідуального гаражу;
  • земельна ділянка до 0,10 гектара — під індивідуальне дачне будівництво;
  • земельна ділянка до 0,12 гектара — під садівництво;
  • земельна ділянка до 0,25 гектара — під будівництво та обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) у сільській місцевості;
  • земельна ділянка до 0,10 гектара — під будівництво та обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в містах;
  • земельна ділянка до 0,15 гектара — під будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в селищах міського типу;
  • земельна ділянка до 2 гектарів — піл ведення приватного сільського господарства.

"Таким чином, фізичні особи — пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення за віком)", — йдеться у повідомленні.

Інші пільги для українських пенсіонерів

Також пенсіонери мають право на отримання безоплатних юридичних послуг або з великими знижками. Це можуть бути консультації, захист і представлення інтересів громадянина.

Окрім того, на безкоштовній основі пенсіонери можуть пересуватися на всіх видах громадського наземного транспорту, за винятком таксі. Щодо залізничного сполучення, то безкоштовні — приміські рейси.

Частина пенсіонерів можуть не сплачувати житлово-комунальні послуги.  Пільгу в розмірі 100% знижки на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які живуть у сільській місцевості, що мають певну професію.

Пільги, в рамках певних норм, надають колишнім:

  • педагогічним працівникам;
  • медичним та фармацевтичним працівникам;
  • спеціалістам із захисту рослин;
  • працівникам музеїв, бібліотек;
  • працівникам державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році власникам житлової нерухомості необхідно сплатити податок за звітний попередній рік, якщо площа житла більша за встановлені ліміти. На це відводиться 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення, а в разі несплати — загрожує штраф.

Також ми писали, що в Україні частині підприємців скасували необхідність сплати податків за землю та нерухомість. Таку підтримку отримали підприємці Харкова.

земля
податки
Податкова служба
пенсіонери

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