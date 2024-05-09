Право на участок земли в 2024 году — какие размеры и как оформить

Трактор в поле. Фото: agropolit.com

В Украине каждый гражданин имеет право на бесплатный участок земли. Во время полномасштабной войны процедура была приостановлена, однако разрешается выбрать участок для дальнейшего оформления в будущем.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

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Право каждого украинца на земельный участок

Украинское законодательство гарантирует каждому гражданину право получить земельный участок в соответствии с определенными Земельным кодексом размерами для различных нужд. Такая передача участков осуществляется только один раз для каждого вида использования. Ее разрешается выбрать в любом регионе страны, вне зависимости от места регистрации, объясняют в Минюсте.

Поэтому даже в военное время у граждан есть возможность выбора земельного участка для оформления прав собственности в будущем. Для этого необходимо подать запросы на публичную информацию в соответствующие органы.

После войны процесс получения земельного участка в собственность возобновят.

Сколько гектаров земли гарантирует государство

Согласно статье Земельного кодекса, граждане могут получить в бесплатную приватизацию земельные участки государственной/коммунальной собственности. Предусмотрены следующие максимальные размеры:

2 га — на личное сельское хозяйство;

0,12 га — на садоводство;

0,25 га — в селах, 0,15 гектара в поселках и 0,10 гектара в городах — на строительство жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений;

0,10 га — на индивидуальное дачное строительство;

0,01 га — на строительство индивидуальных гаражей.

Оформление участка после военного положения

После отмены военного положения оформление участка состоится по следующему алгоритму:

Поиск земельного участка — найти свободный земельный участок среди других на Публичной кадастровой карте.

Представление ходатайства — отправить в соответствующий орган ходатайство о передаче участка в собственность, указав целевое назначение и размер.

Рассмотрение ходатайства — в течение месяца соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления должен рассмотреть ходатайство и предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства или отказать (в таком случае необходимо подать запрос о публичной информации об участке).

Разработка проекта землеустройства — следует обратиться к землеустроителям с просьбой изготовления проекта землеустройства.

Утверждение проекта — в течение двух недель соответствующий орган должен утвердить и предоставить участок в собственность.

Регистрация участка — участок необходимо регистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры могут не платить один из налогов, а также имеют право на бесплатные услуги в 2024 году. Для этого необходимо подпадать под определенные требования.

Также мы писали, что в Украине часть предпринимателей отменила необходимость уплаты налогов за землю и недвижимость. Такую поддержку получили предприниматели Харькова.