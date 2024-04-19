Помощь безработным украинцам — как получить 7 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время войны многие граждане потеряли работу. Такие лица имеют право на государственную финансовую поддержку.

О том, какие сейчас выплаты и как получить помощь, пишет издание ЭП.

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Помощь безработным украинцам в 2024 году

Как свидетельствуют данные Госслужбы занятости, на начало 2024 года статус безработного имели более 96 тысяч граждан. За время войны количество рекордно уменьшилось, в частности, потому, что теперь у безработных мужчин требуют наличие военного билета, а также из-за сокращения выплат.

Так, во время военного положения размер выплат по безработице не может превышать сумму, утвержденную на 1 января соответствующего года минимальной заработной платы. До войны сумма была равна четырехкратному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В прошлом году она была неизменна, а в этом году выросла. Выплаты изменились так:

2021 год — 9,08 тыс. гривен;

2022 год — 6,5 тыс. гривен;

2023 год — 6,7 тыс. гривен;

2024 год — 7,1 тыс. гривен.

С октября 2023 года минимальный размер пособия по безработице был повышен с 1 тыс. до 1,5 тыс. гривен. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) минимальную сумму помощи установили на уровне 2,5 тыс. гривен.

Размер выплат будет для каждого индивидуален, ведь зависит от:

имеющегося количества страхового стажа;

причины прекращения трудовых отношений (увольнение по собственному желанию/с согласия сторон/сокращение);

размера заработной платы, получаемой до увольнения.

В случае, если стаж превышает семь месяцев, то сумма пособия будет исчисляться в процентах от средней зарплаты работника за шесть месяцев перед увольнением, при следующих условиях:

стаж до двух лет — 50% от выплат;

от двух до шести лет — 55%;

от шести до 12 лет— 60%;

более 18 лет — 70%.

Как украинцам получить статус безработного

По законодательству, получить статус безработного украинцы могут дистанционно, подав заявление через:

портал государственных услуг "Дія" ;

на официальном сайте Государственной службы занятости.

Также можно обратиться лично в любой центр занятости вне зависимости от места регистрации.

При этом процедура регистрации в "Дії" упрощена. Ею могут воспользоваться ВПЛ или лица, находящиеся на территории, где продолжаются боевые действия. Она позволяет зарегистрироваться без сканирования документов и в случае их отсутствия.

После выбора процедуры нужно пройти краткую авторизацию, которая определит, имеет ли гражданин право на получение выплат, и заполнить анкету.

Источник: Дія

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных рассказали о правилах оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь при начислении выплат для переселенцев будут учитываться документы о составе семьи.

Также мы писали, что украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал Дія по обновленным правилам. Размер компенсации — 8 тыс. гривен.