Помощь безработным украинцам — как получить 7 тыс. гривен

Безработные украинцы имеют право на помощь — как получить 7 тыс. грн
В Украине во время войны многие граждане потеряли работу. Такие лица имеют право на государственную финансовую поддержку.
О том, какие сейчас выплаты и как получить помощь, пишет издание ЭП.
Помощь безработным украинцам в 2024 году
Как свидетельствуют данные Госслужбы занятости, на начало 2024 года статус безработного имели более 96 тысяч граждан. За время войны количество рекордно уменьшилось, в частности, потому, что теперь у безработных мужчин требуют наличие военного билета, а также из-за сокращения выплат.
Так, во время военного положения размер выплат по безработице не может превышать сумму, утвержденную на 1 января соответствующего года минимальной заработной платы. До войны сумма была равна четырехкратному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В прошлом году она была неизменна, а в этом году выросла. Выплаты изменились так:
- 2021 год — 9,08 тыс. гривен;
- 2022 год — 6,5 тыс. гривен;
- 2023 год — 6,7 тыс. гривен;
- 2024 год — 7,1 тыс. гривен.
С октября 2023 года минимальный размер пособия по безработице был повышен с 1 тыс. до 1,5 тыс. гривен. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) минимальную сумму помощи установили на уровне 2,5 тыс. гривен.
Размер выплат будет для каждого индивидуален, ведь зависит от:
- имеющегося количества страхового стажа;
- причины прекращения трудовых отношений (увольнение по собственному желанию/с согласия сторон/сокращение);
- размера заработной платы, получаемой до увольнения.
В случае, если стаж превышает семь месяцев, то сумма пособия будет исчисляться в процентах от средней зарплаты работника за шесть месяцев перед увольнением, при следующих условиях:
- стаж до двух лет — 50% от выплат;
- от двух до шести лет — 55%;
- от шести до 12 лет— 60%;
- более 18 лет — 70%.
Как украинцам получить статус безработного
По законодательству, получить статус безработного украинцы могут дистанционно, подав заявление через:
Также можно обратиться лично в любой центр занятости вне зависимости от места регистрации.
При этом процедура регистрации в "Дії" упрощена. Ею могут воспользоваться ВПЛ или лица, находящиеся на территории, где продолжаются боевые действия. Она позволяет зарегистрироваться без сканирования документов и в случае их отсутствия.
После выбора процедуры нужно пройти краткую авторизацию, которая определит, имеет ли гражданин право на получение выплат, и заполнить анкету.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных рассказали о правилах оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь при начислении выплат для переселенцев будут учитываться документы о составе семьи.
Также мы писали, что украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал Дія по обновленным правилам. Размер компенсации — 8 тыс. гривен.
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