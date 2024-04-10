Дія оновила сервіс — які зміни в компенсаціях за працевлаштування

Українцям в "Дії" доступні компенсації у 8 тис. грн — деталі
Українцям доступні компенсації за працевлаштування переселенців через державний портал "Дія" за оновленими правилами. Розмір компенсації — 8 тисяч гривень.
Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Компенсації за працевлаштування в Дії
Як зазначив міністр, відомство оновило послугу щодо компенсації за працевлаштування переселенців через портал "Дія".
"Беріть до себе на роботу людей, які через війну покинули домівки, і подавайте заяву через портал Дія про компенсацію від держави", — повідомив він.
За його словами, фахівці Мінцифри покращили послугу, і тепер виплати будуть здійснюватися не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а також за третій. А якщо роботодавець оформив на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація відбуватиметься за перші пів року її роботи. До цього такої послуги не було.
Федоров зауважив, що розмір компенсації дорівнює мінімальній зарплаті в Україні — 8 тисяч гривень за місяць. Також виплата надалі змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка.
Як подати заявку на компенсацію
Для того, щоб зареєструватися на компенсацію, потрібно:
- зайти на портал Дія;
- подати заяву про компенсацію.
Компенсації доступні для фізосіб-підприємців та юридичних осіб, а переселенці — працевлаштовані офіційно.
Які зараз виплати за працевлаштування
З квітня 2024 року в Україні підвищився розмір компенсаційних виплат роботодавцям за надання роботи громадянам через збільшення мінімальної зарплати. Компенсації надають за працевлаштування:
- осіб зі статусом ВПО;
- осіб з інвалідністю;
- учасників бойових дій;
- громадян, кому до настання права на пенсію за віком залишилося менше п'яти років
- осіб, які перебувають у статусі офіційного безробітного більше місяця.
Компенсація за вищевказаних осіб становить 8 тис. гривень, а за працевлаштування молоді із числа зареєстрованих безробітних — 4 тис. грн.
Зріс розмір компенсації за працевлаштованих за направленням центрів зайнятості переселенців — 16 тис. грн.
Сума допомоги з часткового безробіття у розрахунку на одного працівника або ФОПу — 4 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. гривень.
Також ми писали, Міністерстві економіки оголосили пошук спеціалістів для роботи у відомстві. Обіцяють цікавий досвід та можливість впливати на процеси всередині країни.
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