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Українцям в "Дії" доступні компенсації у 8 тис. грн — деталі

10 квітня 2024 22:22
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Дія оновила сервіс — які зміни в компенсаціях за працевлаштування
Портал держпослуг Дія. Фото: thedigital.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українцям доступні компенсації за працевлаштування переселенців через державний портал "Дія" за оновленими правилами. Розмір компенсації — 8 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Компенсації за працевлаштування в Дії

Як зазначив міністр, відомство оновило послугу щодо компенсації за працевлаштування переселенців через портал "Дія".

"Беріть до себе на роботу людей, які через війну покинули домівки, і подавайте заяву через портал Дія про компенсацію від держави", — повідомив він.

За його словами, фахівці Мінцифри покращили послугу, і тепер виплати будуть здійснюватися не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а також за третій. А якщо роботодавець оформив на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація відбуватиметься за перші пів року її роботи. До цього такої послуги не було.

Федоров зауважив, що розмір компенсації дорівнює мінімальній зарплаті в Україні — 8 тисяч гривень за місяць. Також виплата надалі змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка.

Як подати заявку на компенсацію

Для того, щоб зареєструватися на компенсацію, потрібно:

  • зайти на портал Дія;
  • подати заяву про компенсацію.

Компенсації доступні для фізосіб-підприємців та юридичних осіб, а переселенці — працевлаштовані офіційно.

Які зараз виплати за працевлаштування

З квітня 2024 року в Україні підвищився розмір компенсаційних виплат роботодавцям за надання роботи громадянам через збільшення мінімальної зарплати. Компенсації надають за працевлаштування:

  • осіб зі статусом ВПО;
  • осіб з інвалідністю;
  • учасників бойових дій;
  • громадян, кому до настання права на пенсію за віком залишилося менше п'яти років
  • осіб, які перебувають у статусі офіційного безробітного більше місяця.

Компенсація за вищевказаних осіб становить 8 тис. гривень, а за працевлаштування молоді із числа зареєстрованих безробітних — 4 тис. грн.

Зріс розмір компенсації за працевлаштованих за направленням центрів зайнятості переселенців — 16 тис. грн.

Сума допомоги з часткового безробіття у розрахунку на одного працівника або ФОПу — 4 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило новий сезон грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація". У її рамках можна отримати до 100 тис. гривень.

Також ми писали, Міністерстві економіки оголосили пошук спеціалістів для роботи у відомстві. Обіцяють цікавий досвід та можливість впливати на процеси всередині країни.

Дія
робота
компенсація
працівники

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