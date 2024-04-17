Допомога ВПО — у Мінреінтеграції уточнили, які необхідні документи

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих розповіли про правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер під час нарахування виплат для переселенців будуть враховувати документи про склад сім'ї.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

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Акт обстеження складу родини ВПО

У відомстві зазначили, що на "гарячу лінію" Мінреінтеграції отримують скарги громадян, що під час надання документів на нарахування допомоги для ВПО не беруть у розрахунок акти обстеження щодо складу родини.

Віцепремʼєрка Ірина Верещук на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО наголосила, що громадяни мають право на виплати, навіть якщо члени родини спільно не проживають на підконтрольній території. Зараз відповідні акти видають незатвердженої форми, однак невдовзі документ буде мати єдиний вигляд.

"Люди мають отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом із ними на підконтрольній території", — повідомила вона.

За правилами, акти обстеження складу родини можуть видавати:

ОСББ;

управителі дому;

комунальні підприємства.

Зараз форма довідки довільна, однак вона має бути в обов'язковому порядку затверджена, наприклад, місцевою владою. Невдовзі напрацюють єдину форму. Її почнуть приймати в управліннях соціального захисту.

Продовження терміну прийому заявок на допомогу

З 1 березня ще на шість місяців продовжили допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій. Багато хто не встиг подати заяву повторно на перепризначення допомоги ВПО, через це термін прийому продовжили до 30 квітня 2024 року.

Також розповіли, що якщо громадянин має право на виплату та звернувся за нею, однак поки що не отримав коштів, то гроші надійдуть після призначення виплати за весь період з моменту подання такої заяви. Тобто нарахують суму за березень та квітень включно.

Розмір допомоги досі залишається незмінним:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;

для інших осіб — 2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли про фінансування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за березень 2024 року. Йдеться про період, коли змінились правила для переселенців, і багато хто не встиг подати заявки повторно.

Також ми писали, що українцям доступні компенсації за працевлаштування переселенців через державний портал "Дія" за оновленими правилами. Розмір компенсації — 8 тисяч гривень.