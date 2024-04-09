Армія відновлення — хто з українців може отримувати по 12 тис. грн щомісяця

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни, які не мають роботи, можуть долучитися до Армії відновлення та отримувати щомісячні виплати. З квітня 2024 року оплата такої праці зросла до 12 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства економіки.

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Хто може бути долучитися до Армії відновлення

Проєкт "Армія відновлення" запровадив уряд восени 2022 року, щоб залучити людей, які тимчасово не мають роботи, до відбудови країни.

До неї залучають працездатних осіб, зокрема громадян, що не підлягають призову на військову службу, у яких за віком і станом здоров’я немає обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Тому до суспільно-корисних робіт допускають:

незайнятих осіб, зокрема внутрішньо переміщених;

працівників функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за згоди керівників), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань/замовлень та не зараховані у склад об’єктових формувань цивільного захисту;

осіб, зайнятих в особистому селянському господарстві;

студентів вищих, учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів;

осіб, які здатні забезпечити себе роботою самостійно.

До яких робіт долучають безробітних

Як правило, безробітні, можуть виконувати наступні роботи:

облаштовувати та укріплювати блок-пости, вирубувати дерева для формування окопів;

здійснювати заготівлю дров для військових та мирних жителів;

розбирати завали та відновлювати житлові будинки, інші приміщення, пошкоджені у результаті бойових дій;

укріплювати дамби;

розчищувати автомобільні дороги від завалів;

розвантажувати гуманітарну допомогу;

облаштовувати підвальні приміщення у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

здійснювати ремонтно-відновлювальні роботи в приміщеннях соцсфери;

надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, людям похилого віку.

Оплата праці в Армії відновлення

З квітня 2024 року оплата такої праці зросла з 10,65 тис. грн до 12 тис. грн. Тобто сума вища, аніж допомога з безробіття.

Учасники таких робіт укладають строкові трудові договори згідно з Кодексом законів про працю України.

Водночас місцева влада за рахунок фінансів з обласного бюджету може збільшити оплату праці за таку роботу — співфінансування може бути таким: 50% на 50%, і 60% на 40%.

При цьому виплата допомоги з безробіття призупиняється на час участі в громадських роботах чи інших роботах тимчасового характеру для таких осіб.

За даними Державної служби зайнятості, з початку старту проєкту до виконання суспільно корисних робіт залучили понад 114 тис. безробітних. На заробітну плату виділили 772 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з квітня 2024 року запровадили нову грошову допомогу на дітей. Йдеться про програму "Дитина не одна", в рамках якої можна отримати 11 тис. грн.

Також ми писали, що громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.