Армия восстановления — кто из украинцев может получать по 12 тыс. грн ежемесячно

Безработные украинцы могут получать по 12 тыс. грн ежемесячно — условия программы
В Украине граждане, не имеющие работы, могут присоединиться к Армии восстановления и получать ежемесячные выплаты. С апреля 2024 года оплата такого труда увеличилась до 12 тыс. грн.
Об этом говорится в материалах Министерства экономики.
Кто может быть присоединиться к Армии восстановления
Проект "Армия восстановления" ввело правительство осенью 2022 года, чтобы привлечь людей, временно не имеющих работу, к восстановлению страны.
К ней привлекают трудоспособных лиц, в том числе граждан, не подлежащих призыву на военную службу, у которых по возрасту и состоянию здоровья нет ограничений для работы в условиях военного положения. Поэтому к общественно полезным работам допускают:
- незанятых лиц, в том числе внутри перемещенных;
- работников функционирующих в условиях военного положения предприятий (при согласии руководителей), которые не привлечены к выполнению мобилизационных задач/заказов и не зачислены в состав объектовых формирований гражданской защиты;
- лиц, занятых в личном сельском хозяйстве;
- студентов высших, учащихся и слушателей профессионально-технических учебных заведений;
- лиц, способных обеспечить себя работой самостоятельно.
К каким работам приобщают безработных
Как правило, безработные могут выполнять следующие работы:
- обустраивать и укреплять блок-посты, вырубать деревья для формирования окопов;
- производить заготовку дров для военных и мирных жителей;
- разбирать завалы и восстанавливать жилые дома, другие помещения, поврежденные в результате боевых действий;
- укреплять дамбы;
- расчищать автомобильные дороги от завалов;
- разгружать гуманитарную помощь;
- обустраивать подвальные помещения в многоэтажных домах, школах под укрытие;
- осуществлять ремонтно-восстановительные работы в помещениях соцсферы;
- оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, лицам с инвалидностью, пожилым людям.
Оплата труда в Армии восстановления
С апреля 2024 года оплата такого труда возросла с 10,65 тыс. грн до 12 тыс. грн. То есть сумма выше, чем пособие по безработице.
Участники таких работ заключают срочные трудовые договоры согласно Кодексу законов о труде Украины.
В то же время местные власти за счет финансов из областного бюджета могут увеличить оплату труда за такую работу — софинансирование может быть таким: 50% на 50% и 60% на 40%.
При этом выплата пособия по безработице приостанавливается на время участия в общественных или других работах временного характера для таких лиц.
По данным Государственной службы занятости, с начала старта проекта к выполнению общественно полезных работ привлекли более 114 тыс. безработных. На заработную плату было выделено 772 млн грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с апреля 2024 года была введена новая денежная помощь на детей. Речь идет о программе "Дитина не одна", в рамках которой можно получить 11 тыс. грн.
Также мы писали, что гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.
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