Армия восстановления — кто из украинцев может получать по 12 тыс. грн ежемесячно

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане, не имеющие работы, могут присоединиться к Армии восстановления и получать ежемесячные выплаты. С апреля 2024 года оплата такого труда увеличилась до 12 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах Министерства экономики.

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Кто может быть присоединиться к Армии восстановления

Проект "Армия восстановления" ввело правительство осенью 2022 года, чтобы привлечь людей, временно не имеющих работу, к восстановлению страны.

К ней привлекают трудоспособных лиц, в том числе граждан, не подлежащих призыву на военную службу, у которых по возрасту и состоянию здоровья нет ограничений для работы в условиях военного положения. Поэтому к общественно полезным работам допускают:

незанятых лиц, в том числе внутри перемещенных;

работников функционирующих в условиях военного положения предприятий (при согласии руководителей), которые не привлечены к выполнению мобилизационных задач/заказов и не зачислены в состав объектовых формирований гражданской защиты;

лиц, занятых в личном сельском хозяйстве;

студентов высших, учащихся и слушателей профессионально-технических учебных заведений;

лиц, способных обеспечить себя работой самостоятельно.

К каким работам приобщают безработных

Как правило, безработные могут выполнять следующие работы:

обустраивать и укреплять блок-посты, вырубать деревья для формирования окопов;

производить заготовку дров для военных и мирных жителей;

разбирать завалы и восстанавливать жилые дома, другие помещения, поврежденные в результате боевых действий;

укреплять дамбы;

расчищать автомобильные дороги от завалов;

разгружать гуманитарную помощь;

обустраивать подвальные помещения в многоэтажных домах, школах под укрытие;

осуществлять ремонтно-восстановительные работы в помещениях соцсферы;

оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, лицам с инвалидностью, пожилым людям.

Оплата труда в Армии восстановления

С апреля 2024 года оплата такого труда возросла с 10,65 тыс. грн до 12 тыс. грн. То есть сумма выше, чем пособие по безработице.

Участники таких работ заключают срочные трудовые договоры согласно Кодексу законов о труде Украины.

В то же время местные власти за счет финансов из областного бюджета могут увеличить оплату труда за такую работу — софинансирование может быть таким: 50% на 50% и 60% на 40%.

При этом выплата пособия по безработице приостанавливается на время участия в общественных или других работах временного характера для таких лиц.

По данным Государственной службы занятости, с начала старта проекта к выполнению общественно полезных работ привлекли более 114 тыс. безработных. На заработную плату было выделено 772 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с апреля 2024 года была введена новая денежная помощь на детей. Речь идет о программе "Дитина не одна", в рамках которой можно получить 11 тыс. грн.

Также мы писали, что гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.