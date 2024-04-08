Беженцы в Европе — какие размеры помощи в разных странах

Доллары и евро в руках. Фото: Unsplush

Украинским беженцам с временной защитой в ряде стран продолжают оказывать денежную помощь. Размер выплат колеблется от 300 до более чем 1 тыс. евро.

Об этом говорится в аналитических данных EnableMe, пишет Zakordon.rayon.

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Выплаты помощи в странах Европы

Условия программ социальной поддержки граждан Украины в разных странах Европы различаются. Размер пособий, выплачиваемых гражданам, в частности зависит от состава семьи и категории уязвимости: на детей меньше, чем на взрослых. Учитывают также жилье, предоставляемое и оплачиваемое государством.

В одних странах суммы помощи повышают, например, в Германии, а в других намерены сократить, в частности в Ирландии.

По данным EnableMe, украинцам предусмотрены следующие ежемесячные выплаты в разных странах:

в Ирландии — около 830 евро на одного взрослого человека;

в Бельгии — 1,1 тыс. евро;

в Германии — около 500 евро;

во Франции — 426 евро;

в Британии — от 300 евро;

в Норвегии — 650 евро;

в Швейцарии — 350-500 евро".

В частности, в Ирландии денежную помощь оказывают дополнительно к бесплатному жилью. Доплачивают до 190 евро за опеку над ребенком. Выплата на детей до 16 лет составляет 140 евро.

Власти Бельгии выплачивают одному взрослому человеку ежемесячно 1,1 тыс. евро, однако семья с двумя детьми не сможет получить сумму более 1,54 тыс. евро.

В Британии выплата для взрослого от 25 лет составляет 384 евро, для ребенка — около 330 евро.

Франция, если нет социального жилья, выплачивает компенсацию в 7,4 евро в сутки на одного человека. В общей сложности ежемесячная помощь равна 426 евро, если есть ребенок, то 528 евро.

Норвегия предоставляет украинцам с временной защитой около 650 евро и 350 евро за каждого ребенка. На интеграционных курсах предоставляется до 1,4 тыс. евро в месяц на оплату за жилье.

Германия выплачивает около 500 евро для взрослых, для детей — более 420 евро в зависимости от возраста. Отдельно оплачивают аренду жилья.

Швейцария выделяет на содержание одного украинского беженца ежемесячно более 1,57 тыс. франка (примерно 1,66 тыс. евро). Часть этой суммы выплачивается беженцам — от 350 до 500 франков.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Польши намерено изменить правила оказания помощи беженцам из Украины. В частности, планируется отменить право на единовременную денежную выплату.

Также мы сообщали, что ранее эксперты назвали самые лучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины. По рейтингу городов ЕС лидируют Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага и Варшава.