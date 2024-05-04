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Біткоїн показав нечуване падіння у квітні — яка загроза для майнерів

4 травня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Падіння біткоїна у квітні 2024 року
Монета BTC на фоні графіку падіння курсу. Фото ілюстративне: coinmarketcap.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Показники біткоїна за квітень 2024 року стали найгіршими у порівнянні з іншими місяцями минулого та позаминулого років. У квітні вартість популярної криптовалюти впала майже на 16%. 

Про це повідомляє Reuters.

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Інвестори почали вилучати свої кошти з крипторинку на фоні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

"Зараз ціна біткойна на цілих 22% нижча за березневий рекорд у 73 803 долари. Але цього року він зріс на 35%, а порівняно з минулим роком його зростання відбулось вдвічі, багато в чому завдяки великим інвестиціям, що надходять у новостворені біржові фонди з січня", — пише Reuters.

Аналітик Fineqia International Маттео Греко вважає, що падіння біткоїна можна пояснити збільшеним отриманням прибутку інвесторами, які вийшли на ринок під час спаду у 2022 і 2023 роках, а також інвесторами ETF.

Нагадаємо, онлайн-сервіс Binance Research, аналізуючи поведінку криптовалют у першому кварталі року, повідомив, що перший квартал 2024 року став переломним для криптоіндустрії завдяки успішному запуску спотових ETF на біткоїн, які залучили понад 12 млрд доларів чистих надходжень.

Раніше ми повідомляли, що курс BTC протягом 24 годин опустився на 9,5%, і станом на першу половину дня 1 травня склав 56 936 доларів.

До слова, у першому кварталі 2024 року найпопулярнішою валютою, за яку купують біткоїни та іншу "крипту", став південнокорейський вон.

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