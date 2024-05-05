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Биткоин будет проникать в повседневную жизнь и еще удивит ценой — криптовалютный аналитик

5 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Биткоин-аналитик показал на графике, сколько будет стоить биткоин через 11 лет
Человек, держащий в руке монету BTC. Фото иллюстративное: paybito.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Ближе к 2035 году популярнейшая криптовалюта мира BTC будет стоить один миллион долларов. До этого, несмотря на курсовые колебания, позиции биткоина продолжат укрепляться, и виртуальная валюта увеличит проникновение в разные сферы повседневной жизни.

Об этом заявил биткоин-аналитик, который начал вкладываться в BTC еще в 2013 году, Вилли Ву.

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В своем Twitter (X) Вилли Ву показал простой график. На нем видно, как развивается биткоин с момента появления в 2010 году.

"Уже к 2035 году мы ожидаем, что справедливая стоимость биткоина достигнет $1 млн. Такой прогноз получается, если брать кривую роста пользователей для оценки. И я говорю о справедливой стоимости, а не пиковой во время ажиотажа на бычьем рынке. После появления биткоина цена не так быстро догоняла количество пользователей. Биткоин вообще не торговался, пока не появился тысячный пользователь. И только после появления криптовалютных бирж, запуска Bitstamp в 2011 году, появились глобальные площадки для оценки актива. После 2012 года цена BTC в значительной степени соответствовала росту числа пользователей", — написал Вилли Ву.

График укрепления позиций биткоина
Скриншот с Twitter (X)/Willy Woo

При этом Вилли Ву подчеркнул, что сейчас принятие биткоина все еще находится на начальном этапе. По его словам, только 4,7% людей использовали биткоин. Это соответствует распространению Интернета в 1999 году.

Напомним, в Испании задержали "Биткоин-Иисуса" — одного из ранних биткоин-инвесторов, основателя Bitcoin.com Роджера Вера. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных деклараций.

Ранее мы сообщали, что киберпреступники взломали главный биткоин-кошелек Сальвадора, контролируемый правительством страны. В сеть слили персональные данные миллионов жителей Сальвадора, пользующихся криптокошельком.

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