На Эвересте поднялся флаг биткоина

Флаг с логотипом BTC на вершине Эвереста. Фото: Dadvan Yousuf

Молодой криптовалютный инвестор и долларовый миллиардер из Ирака Дадван Юсуф покорил самую высокую гору в мире Эверест и развернул там флаг с логотипом первой криптовалюты Bitcoin. Таким образом, мужчина решил привлечь внимание к глобальной несправедливости с точки зрения доступа к финансовому образованию.

Соответствующее сообщение в своем Twitter (X) Дадван Юсуф распространил в четверг, 23 мая.

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Флаг с биткоином развевался на Эвересте 20 мая 2024 года в 14:50 по непальскому времени.

"Символ свободы и независимости, даже в самых высоких местах на земле. Одновременно с достижением биткоином новых исторических максимумов, его флаг поднялся на рекордную высоту", — написал в Twitter бизнесмен.

Скриншот Twitter/Dadvan Yousuf

Известно, что семья Дадвана в 2003 году перебралась из Ирака в Швейцарию. В этой стране им дали убежище. В 11 лет иракский подросток заинтересовался первой криптовалютой. Тогда одна монета BTC стоила всего один доллар. На отложенные 300 франков он купил биткоины. Парень надеялся, что таким образом отправит денежный перевод своей бабушке в Ирак. Но деньги не удалось отправить. Биткоины остались в криптокошельке, а через год парень понял, что его 300 виртуальных франков превратились в 11 тысяч франков. С тех пор он начал систематически покупать криптовалюту. Миллионером Дадван стал в 17 лет.

Напомним, в мае 2010 года биткоин почти ничего не стоил. Первой коммерческой транзакцией с использованием BTC стал обмен криптовалюты на пиццу.

Также мы писали, что, по мнению экономиста Питера Шиффа, биткоин почти умер, поскольку в последнее время первая криптовалюта показывает слишком слабый темп роста стоимости.