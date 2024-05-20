У Венесуелі майнінг ферми вікдлючили від електроенергії

Майнінг-ферма у Венесуелі. Фото ілюстративне: AFP

Міненергетики Венесуели відключає всі криптовалютні майнінг-ферм країни від національної електромережі. У такий спосіб уряд Венесуели хоче акумулювати електроенергію для забезпечення надійного електроживлення населення.

Про це повідомляє міністерство енергетики Венесуели у своєму Instagram.

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Конфіскація майнінг-машин

Як пише венесуельске інтернет-видання AlbertoNews, заява про відключення електроенергії пролунала після того, як влада конфіскувала 2 000 приладів для майнінгу криптовалюти. Ця акція була частиною антикорупційної кампанії уряду. Тоді затримали кількох чиновників держустанов. Одного з них обвинувачують в державній зраді та відмиванні грошей.



Криза в електроенергетиці Венесуели почалася ще у 2009 році. У 2019-му стали масово вимикати світло по всій країні. Дійшло до того, що деякі міста жили без світла сім днів.

Губернатор штату Карабобо Рафаель Лакава закликав місцевих жителів повідомляти про незаконну діяльність майнінгових ферм з метою запобігання збоям у роботі електромереж.

Нагадаємо, на думку аналітика банку JPMorgan Ніколаоса Панігіртзоглоу, собівартость видобутку біткоїна становить 45 тисяч доларів. Раніше американський мільярдер Майк Новограц заявив, що біткоїн не впаде нижче 50 тисяч доларів за монету.