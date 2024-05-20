В Венесуэле майнинг фермы отделили от электроэнергии

Майнинг-ферма в Венесуэле. Фото иллюстративное: AFP

Минэнергетики Венесуэлы отключает все криптовалютные майнинг-фермы страны от национальной электросети. Таким образом, правительство Венесуэлы хочет аккумулировать электроэнергию для обеспечения надежного электропитания населения.

Об этом сообщает министерство энергетики Венесуэлы в своем Instagram.

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Конфискация майнинг-машин

Как пишет венесуэльское интернет-издание AlbertoNews, заявление об отключении электроэнергии прозвучало после того, как власти конфисковали 2 000 устройств для майнинга криптовалюты. Эта акция была частью антикоррупционной кампании правительства. Тогда задержали несколько чиновников. Одного из них обвиняют в государственной измене и отмывании денег.



Кризис в электроэнергетике Венесуэлы начался еще в 2009 году. В 2019 году стали массово выключать свет по всей стране. Дошло до того, что некоторые города жили без света семь дней.

Губернатор штата Карабобо Рафаэль Лакава призвал местных жителей сообщать о незаконной деятельности майнинговых ферм с целью предотвращения сбоев в работе электросетей.

Напомним, по мнению аналитика банка JPMorgan Николаоса Панигиртзоглоу, себестоимость добычи биткоина составляет 45 тысяч долларов. Ранее американский миллиардер Майк Новограц заявил, что биткоин не упадет ниже 50 тысяч долларов за монету.