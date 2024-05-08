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Биткоин-кит зашевелился после длительной спячки — аналитики в шоке

8 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Биткоин-кит обогатился на десятки миллионов долларов США
Пользователь-кит, у которого больше всего биткоинов. Фото иллюстративное: newsbtc.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Биткоин-кит, то есть владелец большого количества BTC, не пользовавшийся своим криптокошельком 13 лет, осуществил грандиозный биткоин-перевод на сумму более 44 млн долларов США. Пользователь отправил криптовалюту на неизвестный адрес.

Об этом в понедельник, 6 мая, в своем Twitter (X) написал биткоинер Vivek.

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Известно, что биткоин-кит приобрел 687 монет еще в 2011 году. Тогда один BTC стоил всего два американских доллара. За 13 лет монеты превратилась в гигантское состояние.

"Старый биткоин-кошелек, хранивший монеты с 2011 года, только что перечислил BTC на сумму $44 млн", — написал Vivek в Twitter.

Как подорожали биткоины за 13 лет
Скриншот Twitter/Vivek

К слову, около 40% всех биткоинов хранятся на 2 200 адресах. Эти биткоин-киты могут манипулировать крипторынком, двигая цену монеты вверх и вниз.

Напомним, аналитики банка Standart Chartered прогнозируют падение курса биткоина до 50 тысяч долларов. В то же время биткоин-аналитик Вилли Ву, который начал вкладываться в BTC еще в 2013 году, считает, что ближе к 2035 году популярная криптовалюта достигнет отметки в один миллион долларов.

криптовалюта
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