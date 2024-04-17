Прогноз касательно биткоина — когда криптовалюту можно будет продать за пять миллиардов долларов

Монета биткоин на ладони. Фото иллюстративный: depositphotos.com

После халвинга майнеры биткоина смогут продать криптовалюту за пять миллиардов долларов. Это может нарушить динамику рынка.

Такое заявление в пятницу, 12 апреля, сделал аналитик 10x Research Маркус Тилен.

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По мнению эксперта, из-за того, что майнеры готовятся к распродаже значительной части своих запасов, крипторынок может столкнуться с серьезной проблемой во время так называемого полугодового "летнего затишья". Продажа запасов, созданных в последние месяцы, вероятно, приведет к нарушению динамики рынка.

"Последствия от этих продаж могут длиться от четырех до шести месяцев, что объясняет, почему биткоин может держаться в "боковике" в течение следующих нескольких месяцев — как это происходило после прошлых халвингов", — отметил Маркус Тилен.

Также аналитик добавил, что от этой ситуации пострадают и альткоины. По его словам, если существует корреляция между халвингом и ралли альткоинов, то между этими событиями обычно должно пройти полгода.

Что такое халвинг

Халвинг биткоина — это событие, когда награда за майнинг блока уменьшается вдвое. Поэтому майнеры криптовалюты получают на 50% меньше биткоинов за каждую транзикцию. Халвинг происходит каждые 210 тысяч блоков, то есть примерно раз в четыре года.

Основная задача халвинга — контроль эмиссии криптовалюты и сдерживание ее инфляции. Это неотделимая часть экономической модели биткоина, отвечающая за стабильный темп создания новых монет и его дальнейшее регулирование. Такой контролируемый уровень инфляции отличает криптовалюты от традиционных фиатных валют.

Следующий халвинг биткоина ориентировочно состоится 19 апреля на высоте блока 840 тысяч. В результате вознаграждение майнеров снизится до 3,125 BTC.

Напомним, генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц рассказал, когда криптовалюта снова подорожает.

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