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Биткоин не упадет ниже этой суммы — прогноз долларового миллиардера

16 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Прогноз курса биткоина
Монеты BTC в ладонях. Фото иллюстративное: Зураб Джавахадзе
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Биткоин не упадет ниже 50 тысяч долларов за монету. А к концу июня этого года достигнет отметки в 75 тысяч долларов США.

Об этом заявил CEO Galaxy Digital, американский миллиардер Майк Новограц, пишет издание Cointelegraph.

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По мнению аналитика, курс других криптовалют также укрепится.

"BTC, Ethereum, Solana и другие криптовалюты будут консолидироваться […], пока следующий набор рыночных событий не поднимет нас выше", — убежден Майк Новограц.

Уменьшение притока средств в споте BTC-ETF — не повод для беспокойства, говорит Новограц. Так же как и недавнее падение цены цифрового золота из-за более широкой тенденции его принятия TradFi. Многие факторы, стимулирующие рост цен в начале 2024 года, сохранятся в течение следующих нескольких месяцев.

Активизация может произойти, когда Федеральная резервная система начнет снижать ставки или после выборов президента США, если они, по словам американского аналитика, внесут ясность в регуляторный ландшафт.

Напомним, в системе "Prozorro.Продажи" впервые продали криптовалюту. Десятую часть биткоина купил украинец Роман Зварыч за 300 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что соучредитель соцсети Twitter Джек Дорси прогнозирует взлет курса биткоина. Вскоре стоимость криптовалюты превысит 1 миллион долларов.

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криптовалюта
деньги
биткоин

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