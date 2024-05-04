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Биткоин показал стремительное падение в апреле — какая угроза для майнеров

4 мая 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Падение биткоина в апреле 2024 года
Монета BTC на фоне графика падения курса. Фото иллюстративное: coinmarketcap.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Показатели биткоина за апрель 2024 года стали самыми плохими по сравнению с другими месяцами прошлого и позапрошлого годов. В апреле стоимость популярной криптовалюты упала почти на 16%.

Об этом сообщает Reuters.

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Инвесторы начали изымать свои средства из крипторынка на фоне решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

"Сейчас цена биткойна на целых 22% ниже мартовского рекорда в 73 803 доллара. Но в этом году он вырос на 35%, а по сравнению с прошлым годом его рост произошел вдвое, во многом благодаря крупным инвестициям, поступающим в новые биржевые фонды с января", — пишет Reuters.

Аналитик Fineqia International Маттео Греко считает, что падение биткоина можно объяснить увеличенным получением прибыли инвесторами, вышедшими на рынок во время спада в 2022 и 2023 годах, а также инвесторами ETF.

Напомним, онлайн-сервис Binance Research, анализируя поведение криптовалют в первом квартале года, сообщил, что первый квартал 2024 стал переломным для криптоиндустрии благодаря успешному запуску спотовых ETF на биткоин, привлекших более 12 млрд долларов чистых поступлений.

Ранее мы сообщали, что курс BTC в течение 24 часов опустился на 9,5% и по состоянию на первую половину дня 1 мая составил 56 936 долларов.

К слову, в первом квартале 2024 года самой популярной валютой, за которую покупают биткоины и другую "крипту", стал южнокорейский вон.

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