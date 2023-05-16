Біткоїн посилив позиції на ринку криптовалют

Хлопець біля обмінного криптопункту. Фото: google.com.ua

На ринку криптовалют Bitcoin за останні дні дещо посилив позиції. Проте у вівторок, 16 травня, ВТС знову незначно втратив у вартості.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Мinfin.

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Яка ситуація на ринку криптовалют

За даними біржі, зараз Bitcoin перебуває на позначці 27,248 тис. доларів, тоді як п'ять днів тому коштував 26,304 тис. доларів. Водночас за добу ця криптовалюта просіла на 0,58%.

За місяць вартість знизилась на 10,19%. За рік ВТС подешевшав на 7,97%. Варто зауважити, що до цього криптовалюта активно дорожчала і на початок квітня вартість Bitcoin різко підскочила. Зокрема, ціна зросла на 80% з початку року, до понад 30 тисяч доларів. Це сталося уперше з червня минулого року.

Друга за популярністю криптовалюта, Ethereum, сьогодні торгується на 0,37% дешевше проти попередньої доби. За місяць ця валюта подешевшала на 13,12%. Зараз коштує 1, 822 тис. доларів, тоді як п'ять днів тому торгувалась на рівні 1,761 тис. доларів. За рік ця криптовалюта подешевшала на 9,48%.

Більше про криптовалюту

Нагадаємо, раніше ми писали про кілька криптовалют вартістю менше долара, які можуть непогано проявити себе на ринку. Серед низьковартісних криптовалют такі, як Cardano (ADA), Audius (AUDIO), Polygon (MATIC), Curve (CRV) та Ripple (XRP).

Також ми писали, що у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.