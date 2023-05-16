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Биткоин усилил позиции на рынке криптовалют

16 мая 2023 11:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Биткоин усилил позиции на рынке криптовалют
Парень возле обменного криптопункта. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На рынке криптовалют Bitcoin за последние дни несколько усилил позиции. Однако во вторник, 16 мая, ВТС снова незначительно потерял в стоимости.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Мinfin.

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Какая ситуация на рынке криптовалют

По данным биржи, сейчас Bitcoin находится на отметке 27,248 тыс. долларов, в то время как пять дней назад стоил 26,304 тыс. долларов. В то же время, за сутки эта криптовалюта просела на 0,58%.

За месяц стоимость снизилась на 10,19%. За год ВТС подешевел на 7,97%. Стоит отметить, что до этого криптовалюта активно дорожала и к началу апреля стоимость Bitcoin резко подскочила. В частности, цена выросла на 80% с начала года, до более чем 30 тысяч долларов. Это произошло впервые с июня прошлого года.

Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, сегодня торгуется на 0,37% дешевле против предыдущих суток. За месяц эта валюта подешевела на 13,12%. Сейчас стоит 1,822 тыс. долларов, в то время как пять дней торговалась на уровне 1,761 тыс. долларов. За год эта криптовалюта подешевела на 9,48%.

Больше о криптовалюте

Напомним, ранее мы писали о нескольких криптовалютах стоимостью меньше доллара, которые могут неплохо проявить себя на рынке. Среди низкоценных криптовалют такие, как Cardano (ADA), Audius (AUDIO), Polygon (MATIC), Curve (CRV) и Ripple (XRP).

Также мы писали, что в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.

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