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Біткоїн продовжує дешевшати: як змінилась ситуація на ринку криптовалют

24 травня 2023 13:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біткоїн продовжує дешевшати — яка ситуація на ринку криптовалют
Чоловік тримає криптовалюту в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 24 травня, на криптовалютному ринку Bitcoin продовжує знижуватися у вартості. За добу ВТС втратив 1,92%.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Мinfin.

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За цією інформацією, Bitcoin перебуває на позначці 26,757 тис. доларів.

Зокрема, за тиждень ціна впала на 0,3%, тоді як за місяць його вартість знизилась на 1,95%. За рік ця криптовалюта подешевшала на 8,44%.

Варто нагадати, що рівно місяць тому Bitcoin коштував 29,37 тис. доларів, а напочатку квітня взагалі підскочив до 30 тисяч, чим вселив чималі надії інвесторам. Однак надалі криптовалюта почала поволі знецінюватися.

Друга за популярністю криптовалюта, Ethereum, торгується у середу на 2,08% дешевше проти попередньої доби. За тиждень ця валюта подорожчала на 0,54%, а за місяць подешевшала на 1,12%. За рік ця криптовалюта впала у вартості на 7,67%. Зараз коштує 1,817 тис. доларів. Ще місяць тому була на позначці 2,074 тис. доларів.

Більше про криптовалюту

Нагадаємо, група G20 на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.

Також ми писали, що у лютому МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом. У фонді озвучили головні небезпеки.

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