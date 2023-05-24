Біткоїн продовжує дешевшати — яка ситуація на ринку криптовалют

Чоловік тримає криптовалюту в руках. Фото: Unplush

У середу, 24 травня, на криптовалютному ринку Bitcoin продовжує знижуватися у вартості. За добу ВТС втратив 1,92%.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Мinfin.

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За цією інформацією, Bitcoin перебуває на позначці 26,757 тис. доларів.

Зокрема, за тиждень ціна впала на 0,3%, тоді як за місяць його вартість знизилась на 1,95%. За рік ця криптовалюта подешевшала на 8,44%.

Варто нагадати, що рівно місяць тому Bitcoin коштував 29,37 тис. доларів, а напочатку квітня взагалі підскочив до 30 тисяч, чим вселив чималі надії інвесторам. Однак надалі криптовалюта почала поволі знецінюватися.

Друга за популярністю криптовалюта, Ethereum, торгується у середу на 2,08% дешевше проти попередньої доби. За тиждень ця валюта подорожчала на 0,54%, а за місяць подешевшала на 1,12%. За рік ця криптовалюта впала у вартості на 7,67%. Зараз коштує 1,817 тис. доларів. Ще місяць тому була на позначці 2,074 тис. доларів.

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Нагадаємо, група G20 на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.

Також ми писали, що у лютому МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом. У фонді озвучили головні небезпеки.