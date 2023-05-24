Биткоин продолжает дешеветь — какая ситуация на рынке криптовалют

Человек держит криптовалюту в руках. Фото: Unplush

В среду, 24 мая, на криптовалютном рынке Bitcoin продолжает снижаться в цене. За сутки ВТС потерял 1,92%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Мinfin.

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Ситуация на цифровом рынке

По этой информации, Bitcoin находится на отметке 26,757 тыс. долларов.

В частности, за неделю цена упала на 0,3%, в то время как за месяц его стоимость снизилась на 1,95%. За год эта криптовалюта подешевела на 8,44%.

Стоит напомнить, что ровно месяц назад Bitcoin стоил 29,37 тыс. долларов, а в начале апреля вообще подскочил до 30 тысяч, чем вселил немалые надежды инвесторам. Однако в дальнейшем криптовалюта начала медленно обесцениваться.

Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, торгуется в среду на 2,08% дешевле против предыдущих суток. За неделю эта валюта подорожала на 0,54%, а за месяц подешевела на 1,12%. За год эта криптовалюта упала в стоимости на 7,67%. Сейчас стоит 1,817 тысячи долларов. Еще месяц назад была на отметке 2,074 тыс. долларов.

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Напомним, группа G20 на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.

Также мы писали, что в феврале МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством. В фонде были озвучены главные опасности.