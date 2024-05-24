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Биткоин провоцирует тревожную тенденцию — израильский ученый

24 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какую валюту лучше покупать, что будет с биткоином
Монета BTC на фоне золота и долларов. Фото иллюстративное: newsbtc.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Биткоин — валюта недоверия, которая появилась и стала популярной из-за недоверия людей банкам и правительствам. Это тревожная тенденция, поскольку деньги должны создавать доверие между незнакомцами.

Об этом заявил известный израильский историк Юваль Ной Харари.

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По мнению ученого, существующие финансовые инструменты, то есть разные валюты, акции и облигации, позволяют людям совмещать знания, ресурсы и сотрудничать. Цифровые деньги — словно альтернатива деньгам и ценным бумагам, но на самом деле популярность криптовалюты растет пропорционально недоверию привычным финансовым инструментам.

"Могут быть веские причины не доверять банкам и правительствам, которые создают доллары, иены и другие валюты — но это не меняет того факта, что преимущество в пользу биткоина основывается на недоверии к общественным институтам", — подчеркнул Юваль Ной Харари.

Биткоин – валюта недоверия
Скриншот из Twitter/Yuval Noah Harari

Напомним, Сальвадор с 2021 года добыл около 500 биткоинов на сумму почти 30 миллионов долларов. Государственный криптохолдинг страна смогла пополнить благодаря геотермальной электростанции, использующей энергию вулкана.

Ранее мы сообщали, что минэнергетики Венесуэлы отключают все криптовалютные майнинг-фермы страны от национальной электросети.

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