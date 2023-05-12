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Біткоїн вкотре обвалився: ситуація на цифровому ринку

12 травня 2023 12:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біткоїн вкотре обвалився — ситуація на цифровому ринку 12 травня
Криптовалютний обмінний пункт. Фото: Coindesk
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 12 травня, на криптовалютному ринку курс Bitcoin продовжив знижуватися. За добу ВТС втратив 4,07%.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Мinfin.

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Ситуація на цифровому ринку 12 травня

За даними біржі, Bitcoin перебуває на позначці 26,304 тис. доларів. Зокрема, за тиждень ціна впала на 9,63%, тоді як за місяць його вартість знизилась на 12,37%. За рік ця криптовалюта подешевшала на 6,91%. Примітно, що ще місяць тому криптовалюта активно дорожчала, піднімаючись вище 30 тисяч доларів. Це сталося уперше з червня 2022 року. Зокрема, 10 квітня ціна зросла на 80% з початку року.

Друга за капіталізацією криптовалюта, Ethereum, торгується у п'ятницю на 3,08% дешевше проти попередньої доби. За тиждень ця валюта подешевшала на 7,01%, а за місяць — на 5,92%. Зараз коштує 1,761 тис. доларів. За рік ця криптовалюта подешевшала на 8,47%.

Банківська криза

Нагадаємо, у Сполучених Штатах закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

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