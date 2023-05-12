Биткоин в очередной раз рухнул — ситуация на цифровом рынке 12 мая

Криптовалютный обменный пункт. Фото: Coindesk

В пятницу, 12 мая, на криптовалютном рынке курс Bitcoin продолжил снижаться. За сутки ВТС потерял 4,07%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала Мinfin.

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Ситуация на цифровом рынке 12 мая

По данным биржи, Bitcoin находится на отметке 26,304 тыс. долларов. В частности, за неделю цена упала на 9,63%, в то время как за месяц его стоимость снизилась на 12,37%. За год эта криптовалюта подешевела на 6,91%. Примечательно, что еще месяц тому назад криптовалюта активно дорожала, поднимаясь выше 30 тысяч долларов. Это произошло впервые с июня 2022 года. В частности, 10 апреля цена увеличилась на 80% с начала года.

Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, торгуется в пятницу на 3,08% дешевле предыдущих суток. За неделю эта валюта подешевела на 7,01%, а за месяц — на 5,92%. Сейчас стоит 1,761 тысячи долларов. За год эта криптовалюта подешевела на 8,47%.

Банковский кризис

Напомним, в Соединенных Штатах закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.