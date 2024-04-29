К концу 2024 года стоимость биткоина может достичь 150 тысяч долларов — прогноз аналитика Джеффа Кендрика

Монета биткоин. Фото иллюстративное: minfin.com.ua

После халвинга биткоин, скорее всего, снова будет расти в цене. Причиной тому станет снижение позиций на рынке с использованием кредитного плеча.

Об этом в интервью для Bloomberg в пятницу, 19 апреля, заявил аналитик Standard Chartered Bank и руководитель отдела исследований цифровых активов Джефф Кендрик.

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Кендрик считает, что текущая рыночная ситуация, характеризующаяся меньшим кредитным плечом, может до конца года способствовать росту стоимости биткоина до 150 тысяч долларов.

Неделя перед халвингом была напряженной из-за событий на Ближнем Востоке. Биткоин тогда упал в цене почти на 10 тысяч долларов. В результате более 300 тысяч трейдеров разорились, а ущерб от ликвидации составил 1,8 миллиарда долларов.

По мнению Джеффа Кендрика, ликвидация позиций с кредитным плечом "расчистила путь роста крипторинка". Рынок уменьшился вдвое с точки зрения кредитного плеча, поэтому может отскочить и подняться на новые уровни.

Напомним, в субботу, 20 апреля, в четвертый раз за историю существования первой криптовалюты состоялся халвинг биткоина. В результате этого вознаграждение за блок сократилось вдвое.

Ранее аналитик 10x Research Маркус Тилен прогнозировал, что после халвинга майнеры биткоина смогут продать криптовалюту за пять миллиардов долларов.

Также мы писали о том, что аналитики компании Santiment прогнозируют рост стоимости биткоина до 75–100 тысяч долларов.